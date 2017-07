Unidade móvel do Sebrae fará atendimentos em São José

A unidade móvel do Sebrae estará em frente à prefeitura de São José, na Avenida Beira-Mar, a partir da próxima terça-feira (1º) para atender a população que deseja tirar dúvidas sobre administração de micro e pequenos negócios. O atendimento segue até sexta-feira (4), das 9h às 17h, na Avenida Acioni Souza Filho, 403.

A prefeitura de São José, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, firmou uma parceria com o Sebrae/SC para disponibilizar uma equipe que orientará e auxiliará os moradores que têm interesse em se tornar um Microempreendedor Individual (MEI), abrir uma microempresa e receber consultorias gratuitas sobre o planejamento de novos negócios.

Das 9h às 17h, consultores especialistas estarão à disposição para esclarecer dúvidas sobre a gestão dos pequenos negócios. Os interessados em abrir um MEI devem levar CPF, RG, Título de Eleitor, consulta de viabilidade da prefeitura, em casos de endereços estabelecidos; e o comprovante de entrega da declaração de imposto de renda para pessoa física. As pessoas também serão orientadas para fazer a declaração anual de rendimentos do MEI.

Para a prefeita Adeliana Dal Pont, parcerias entre o poder público e entidades como o Sebrae só aumentam as possibilidades de o município se desenvolver economicamente. “O serviço prestado à população por meio da unidade móvel também gera renda e empregos para a cidade, o que é muito importante para o desenvolvimento da economia de São José”, salienta Adeliana.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Waldemar Bornhausen, ressalta que o Sebrae/SC tem sido um grande parceiro do município. “Será uma grande oportunidade para os empreendedores e seus negócios. Quando se trabalha dentro da legalidade, as linhas de créditos e o fomento de produtos e serviços ocorrem com mais facilidade”, explica o secretário.

O Sebrae Móvel é um escritório em movimento, equipado com televisão, computadores, acesso à internet e material informativo que proporciona conhecimento a futuros empreendedores e para quem pretende tornar sua empresa mais competitiva, por meio de atendimentos, palestras, produtos e serviços.

Serviço

O quê: Unidade móvel do Sebrae/SC

Quando: 1º a 4 de agosto, das 9h às 17h

Onde: Em frente à Prefeitura de São José – Avenida Beira-Mar

Entrada: Gratuita



Fonte: Floripa News