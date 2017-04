UPP recupera veículo roubado na Estrada Grajaú-Jacarepaguá

O Dia

– Apesar da retenção no trânsito, não houve confronto no local –

Rio – Uma ocorrência policial causou retenções no trânsito da Estrada Grajaú-Jacarepaguá durante a tarde desta quarta-feira. Testemunhas chegaram a relatar a possibilidade de um arrastão ter acontecido no local mas, segundo a Polícia Militar, houve apenas um acidente com um carro que derrapou na pista.

Segundo a UPP Lins e a UPP Camarista (Méier), os policiais chegaram a ir até o local para averiguar uma denúncia e conseguiram recuperar um veículo roubado. Não houve registro de confrontos ou tiroteios na estrada. Também não houve prisões e ninguém ficou ferido. Mais tarde, um acidente com uma moto também chegou a fechar uma faixa da estrada no sentido Jacarepaguá.



