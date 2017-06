Vacina pentavalente está em falta em Santa Catarina

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A administradora Fabiane Carloto Filippi levou a caçula Sofia, de quatro meses, para tomar a segunda dose da vacina pentavalente na semana passada e foi surpreendida pela falta de doses no posto de saúde em São José, na Grande Florianópolis. Para proteger a pequena contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções respiratórias, Fabiane começou a ligar para diversos postos na Grande Florianópolis e em todos a situação era a mesma: nem previsão para receber as doses que fazem parte do calendário de vacinação.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Diversas cidades catarinenses, principalmente as maiores, estão com falta da imunização, explica a gerente de Doenças Imunopreveníveis e Imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de SC (Dive-SC), Vanessa Vieira da Silva. Ela justifica que desde abril o Ministério da Saúde não encaminha doses para o Estado, então só restam as que alguns postos tinham em estoque. <br><br>O Ministério da Saúde não respondeu se enfrenta problemas de envio da imunização e, em nota, afirmou que mandou neste ano 43,8 mil vacinas para Santa Catarina e que os Estados são responsáveis pela distribuição aos municípios. Porém Vanessa afirma que o Estado precisa de 30 mil doses por mês para suprir a demanda. <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Vanessa diz que o ministério comunicou que estava com 6 milhões de doses em análise pois houve problemas na temperatura de armazenagem e por isso ainda não tinha enviado novas remessas. Na nota, o Ministério afirma que deve iniciar o envio nos próximos dias. <br><br>— Em julho deve retomar a rotina, não acredito que chegue antes disso. Não sabemos quantas doses irão enviar para o Estado — diz Vanessa. <br><br>O infectologista Luiz Escada explica que a vacina pentavalente faz parte do calendário de vacinação e é fundamental para a proteção das crianças e quanto mais tempo sem, mais vulneráveis ficam a doenças.<br><br>— O problema é que os recém-nascidos começam a ficar desprotegidos. Quanto menos gente tiver imunizado, maior o risco dos micro-organismos circularem — afirma. <br><br>Para a mãe de Sofia o momento é de preocupação:<br><br>— Tenho medo até de sair com ela e em julho tenho que colocar na creche e nem sei como vou fazer — lamenta. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Por dentro da vacina<br></strong>A vacina pentavalente faz parte do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI).<br><br>Todos os bebês devem tomar doses aos dois, quatro e seis meses de idade.<br><br>Protege contra o tétano, difteria, coqueluche, hepatite B e Haemophilus Influenzae tipo B, que causa meningite e outras infecções graves.</p><p><b>Leia também:</b><br></p><p><b> Saiba quais cuidados são essenciais para evitar as doenças mais comuns no inverno <br></b></p><p><b> Último dia de outono tem geada e sensação térmica de -13ºC na Serra catarinense <br></b></p><p><b> São Joaquim registra chuva congelada nesta segunda-feira <br></b></p><p><b> Inverno começa quarta-feira e será típico com frio e tempo seco em SC <br></b></p><p><b> Semana começa com frio intenso e chance de geada em Santa Catarina </b><br></p><p> <b>Entenda a diferença entre neve, geada, sincelo e chuva congelada</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense