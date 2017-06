Vacinação contra HPV é ampliada para meninos de 11 a 14 anos

<p>Com baixa cobertura de vacinação contra o <b>HPV</b> e a proximidade do vencimento de cerca de 467 mil doses, o Ministério da Saúde anunciou na última terça-feira a ampliação no público-alvo para o qual a vacina é indicada. A partir de agora, as doses passam a ser ofertadas para os meninos de 11 até 14 anos incompletos. </p><p>Em Santa Catarina, 52.490 vacinas estão no estoque, com prazo de vencimento em 2018. Até abril, apenas 21 cidades, de 295, atiram a meta de vacinação ,<b> </b>segundo dados da <b>Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)</b> . </p><p> <b>Tire suas dúvidas sobre a vacinação contra o HPV</b> </p><p>Até o ano passado, a vacina era feita apenas em meninas, mas passou a ser disponibilizada para meninos no <b>Sistema Único de Saúde (SUS)</b> em janeiro deste ano, contemplando os crianças de 12 até 13 anos. No Estado, 21.276 meninos nesta faixa etária receberam a primeira dose da vacina até junho.</p><p>A vacinação é oferecida gratuitamente nas 1,2 mil salas de vacina da rede pública de saúde em Santa Catarina e pode também ocorrer nas escolas. Mas cada município define sua estratégia de vacinação. Os adolescentes não necessitam de autorização ou acompanhamento dos pais nas salas de vacina. Basta que apresentem um documento de identificação ou a carteira de vacinação.</p><p><b>Meta é vacinar 80% até o fim do ano</b></p><p>Até então, a proteção era indicada para meninos de 12 e 13 anos, meninas de nove a 14 anos e pessoas de nove a 26 anos com HIV e Aids. A ampliação do público-alvo ocorre diante das baixas coberturas da vacinação, o que tem gerado risco de perda de algumas doses já distribuídas aos Estados. <br></p><p>Com a inclusão do novo público, a meta para 2017 é vacinar 80% dos 7,1 milhões de meninos de 11 a 15 anos e 4,3 milhões de meninas de 9 a 15 anos. Também terão direito a vacina, a partir de agora, meninas com 15 anos que já tenham tomado a primeira dose, além de pacientes transplantados e oncológicos na faixa etária de nove a 26 anos e que estejam em uso de quimioterapia e radioterapia. </p><p><b>Vacinas a vencer</b><br></p><p>Dados do ministério apontam que há 467 mil doses a vencer até o fim deste ano em todo o Brasil. Dessas, 2,1 mil vencem no fim deste mês, 231 mil, em agosto, e 233,7 mil, em setembro. Outras 1,1 milhão de doses, com vencimento previsto para o primeiro semestre de 2018, também correm o risco de ir para o lixo caso não sejam utilizadas até essa data. </p><p>Em geral, as doses da vacina contra o HPV têm validade de três anos. Desde 2014, quando a vacina foi incorporada ao SUS, já foram distribuídas aos Estados 26,4 milhões de doses.</p><p>A situação tem gerado preocupação do governo e de especialistas. Para a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Carla Domingues, apesar do risco de perda de vacinas já ser esperado, há necessidade de ampliação da cobertura. </p><p>Em geral, o ministério trabalha com a possibilidade de perda de 5% das doses nos programas de vacinação devido a questões logísticas e operacionais, por exemplo. A vacina deve fazer parte da campanha nacional de multivacinação, voltada à atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos, que deve ocorrer entre 11 e 22 de setembro. </p><p><b>Vacinação em homens</b></p><p>A intenção, ao ampliar a imunização para o público masculino, é possibilitar a prevenção da ocorrência de cânceres de pênis, ânus, orofaringe e de verrugas genitais, doenças diretamente relacionadas ao HPV. O HPV é transmitido pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas, na maioria das vezes, através da relação sexual desprotegida. É altamente contagioso, sendo possível infectar-se com uma única exposição ao vírus. Pessoas infectadas podem não apresentar lesões visíveis e transmitir o HPV sem saber.<br></p><p>Segundo o Ministério da Saúde, estudos internacionais recentes apontam o impacto da vacinação na redução da infecção pelo HPV. Pesquisa realizada nos Estados Unidos, onde há vacinação desde 2006, apontou redução de 88% da infecção oral por HPV. Outro estudo, realizado com homens de 18 a 70 anos do Brasil, México e Estados Unidos, aponta que os brasileiros tem mais infecção por HPV que os mexicanos e norte americanos (Brasil 72%, México 62% e USA 61%) e que a incidência de câncer do pênis no país é 3 vezes que dos norte-americanos.</p><p class=”embed-content”> !function(e,t,s,i){var n=’InfogramEmbeds’,o=e.getElementsByTagName(‘script’),d=o[0],r=/^http:/.test(e.location)?’http:’:’https:’;if(/^/{2}/.test(i)&&(i=r+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var a=e.createElement(‘script’);a.async=1,a.id=s,a.src=i,d.parentNode.insertBefore(a,d)}}(document,0,’infogram-async’,’//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js’); HPV em Santa Catarina <br> Create column charts </p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> Vacina pentavalente está em falta em Santa Catarina <br></b></p><p><b> Somente 21 cidades catarinenses atingiram a meta de vacinação para HPV <br></b></p><p> <b>Doses da vacina contra HPV para meninos já estão disponíveis em SC</b> <br></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense