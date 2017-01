Vaivém: Rodrigo Maia em Fortaleza

O deputado federal Raimundo Gomes de Matos foi ao DF, onde faturou uma reunião com a bancada do PSDB, que discutiu uma ampla agenda, como as crises econômica e da segurança, sendo incluído também o apoio a um dos candidatos à presidência da Câmara Federal. O parlamentar aproveitou a oportunidade para informar que, na próxima sexta-feira descerá em Fortaleza o deputado federal Rodrigo Maia, "quando na ocasião ele nos dirá se terá ou não impedimento a sua candidatura".

A presidente da…

… Junta Comercial do Ceará, Carolina Monteiro, voltando do DF, onde participou da reunião do Comitê Gestor da Rede Simples. O Ceará já está com 17 municípios integrados à Rede, que é o projeto de simplificação do processo de abertura e legalização de empresas. Paralelamente, ela realiza ajustes do processo digital, com a Junta de MG.

Independentes

José Nunes, diretor Institucional e de Comunicação da Enel viajou a Brasília informando que em fevereiro aquela empresa estará lançando um projeto de pesquisa tecnológica de microrredes inteligentes,que visa a possibilidade de alguns consumidores produzirem a sua própria energia e possam tornar-se independentes.

Lindo

Chuvas

Que beleza, a notícia divulgada ontem pelo Diário, que publicou uma foto, com as águas correndo. Choveu em 22 municípios do Cariri. Mas segundo a Funceme, ocorreram chuvas em 45 localidades, a maior em Várzea Alegre (100mm).

Triste

Pipeiros

Além de queda coice, diz o dito popular e está acontecendo em algumas dezenas de municípios, com os fornecedores (pipeiros) suspendendo a distribuição de água por falta de pagamento. Eles estão há 5 meses sem receber.

O cirurgião…

…Plástico mexicano Luís Herrera em Fortaleza, para acompanhar o cirurgião Márcio Crisóstomo num treinamento intensivo de transplante capilar e de tratamento da calvície, bem como conhecer a técnica pessoal para calvícies avançadas e publicada nos EUA.

Aramicy…

…Pinto, presidente da Federação Brasileira de Hospitais, indo a Brasília comandar reuniões da entidade que começa a discutir as matérias de interesse da Federação e que serão votadas na Câmara e no Senado, após o recesso parlamentar.

Jatinhas

A banda do cantor Wesley Safadão voltou a circular com força total no saguão do Aeroporto Internacional Pinto Martins seguindo para São Paulo, onde o músico se apresenta neste fim de semana. O empresário Edilmo Cunha, que controla a Record, e o advogado Magno Câmara, em Recife, tratando de negócios. Cândido Pinheiro Júnior, vice-presidente do Sistema HapVida, chegou anteontem, dos EUA e, ontem, já estava seguindo para Recife, para acompanhar de perto o andamento das obras de mais um hospital. Darival Bringel, presidente da Unimed-Ceará, foi a João Pessoa tomar parte de uma reunião das Unimeds-Norte e Nordeste. A paróquia São Vicente de Paulo promove nos dias 11 e 12 de fevereiro, no centro comunitário, retiro espiritual destinado às pastorais, movimentos, ministérios e serviços.

