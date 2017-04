Vaivém: Visitando agências e feiras

Depois de visitar agências de desenvolvimento, feiras e manter contatos com investidores no eixo Minas Gerais- São Paulo, a presidente da Adece (Agência de Desenvolvimento do Ceará), Nicolle Barbosa voltou. Ela passou a semana em intensas atividades no Sudeste do Brasil, acompanhada do diretor de Infraestrutura, Eduardo Neves e do assessor Paulo Sombra. Nicolle transitou ainda nas feiras Internacional do Plástico e na Intermodal South América e no Salão Internacional da Construção e Arquitetura.

O presidente da…

…Zona de Processamento de Exportação, Mário Lima, embarcou, ontem, muito cedo, para Brasília, para participar do Seminário Brasil-Japão, patrocinado pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico. Entre os assuntos a serem tratados no evento está a ZPE. Para ele, é um momento oportuno para a ZPE-Ceará entrar no mercado japonês.

Danilo

O deputado federal Danilo Forte chegou de Brasília preocupado, porque as obras de transposição do Rio São Francisco podem parar. O parlamentar acrescentou que tudo o que ele previa, com relação à execução da obra, para concluir o trecho que vem para o Ceará, está acontecendo. As empresas estão recorrendo à Justiça.

Lindo

Palmas

Para o setor que cuida da conservação da grade e da calçada, que circundam o Rio Cocó. Devido às chuvas, as pedras vão se soltando, mas os operários estão recolocando em seus lugares e fechando os buracos na cerca.

Triste

Na Avenida…

… Raul Barbosa, num trecho de 100 metros, logo depois do viaduto do cruzamento com a Avenida Murillo Borges, o asfalto está se soltando e a impressão que se tem é a de que está se trafegando numa rodovia carroçável.

Candidato

O deputado federal José Nobre Guimarães foi taxativo no seu desembarque vindo de Brasília: o candidato à presidência estadual do PT (Partido dos Trabalhadores) é o atual presidente Francisco de Assis Diniz. A eleição está programada para maio.

O projeto que…

… Cria a nova Lei de Migração recebeu parecer favorável do relator, o senador Tasso, com alterações em relação ao projeto aprovado na Câmara dos Deputados. O relatório será examinado pela Comissão de Relações Exteriores do Senado.

Jatinhas

O ex- governador Adauto Bezerra, com dona Silvana, no aeroporto, recebendo a nora Gisele e o filho Adauto Júnior, vindos de São Paulo. Dona Marfisa e o desembargador Fernando Ximenes, do Tribunal de Justiça do Estado, foram a São Paulo marcar presença no casamento de uma pessoa amiga. De Brasília, chegaram em voos diferentes, os deputados federais José Airton Cirilo, Raimundo Gomes de Matos, Leônidas Cristino e André Figueiredo. Este foi o primeiro a passar pelo saguão do Aeroporto. Ele estava apressado. O deputado federal Raimundo Gomes de Matos se mostra preocupado com o projeto da transposição do Rio São Francisco. Do DF, para cumprir uma agenda volumosa, o deputado Mauro Benevides, que no saguão do aeroporto, "bateu um papo" com Adauto Bezerra.

Fonte: diariodonordeste