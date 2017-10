Vale transporte de papel irá acabar em Itajaí

A partir do dia 30 de outubro, a Transpiedade,que está operando no contrato emergencial do transporte coletivo em Itajaí, não aceitará mais os vales transportes em papel. Os usuários que ainda possuem esta forma de passagem deverão procurar o Terminal da Fazenda, com o recibo de compra e fazer a troca pelos créditos eletrônicos.

O prazo vale também para os alunos da rede municipal e estadual de ensino, que tem apresentado baixa adesão, somente cerca de 7% dos estudantes fizeram o cadastramento do cartão escolar.

Para quem ainda não tem o cartão da Transpiedade segue abaixo os documentos necessários para cada tipo de usuário:

Cartão Sênior (idoso) – documento de identidade, CPF, comprovante de residência no Município de Itajaí.

Cartão escolar (estudante) – registro de Regularidade de Matrícula e Frequência firmada pela instituição de ensino, identificando o estudante e atestando que o mesmo está devidamente matriculado, com o carimbo da escola; cópia do documento de identidade e CPF do estudante.

Cartão Especial (Portadores de Necessidades Especiais) – documento de identidade, CPF, comprovante de residência no Município de Itajaí, Laudo Médico do Especialista, contendo CID, e se necessitar de acompanhante o mesmo deverá constar no Laudo.

Cartão Cidadão – CPF, RG.

Cartão– pré-pago – com 2, 10 e 20 créditos. O usuário pode adquirir nos 3 terminais, com a vantagem de pagar a tarifa mais barata (R$ 3,63).

Vale Transporte

Para comprar o vale transporte é necessário que a empresa faça seu cadastro e de seus funcionários no site da Transpiedade: www.transpiedadeitajai.com.br . Os locais de cadastramento são os Terminais Fazenda e Cordeiros, das 8h às 17h30min, de segunda a sexta-feira, onde podem fazer o carregamento dos mesmos.

Os usuários podem tirar suas dúvidas e conferir todas as mudanças no site www.transpiedadeitajai.com.br, ou na central de atendimento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h50, pelo telefone: (47) 3349-2203.



