Vantagem da democracia é permitir livre manifestação, mesmo que esdrúxula

<p>Um grupo de aproximadamente 50 pessoas organizou manifestação em defesa da intervenção militar no Brasil, no domingo, bem na frente da sede do 63 BI, no Bairro Estreito, em Florianópolis. A faixa convidada os motoristas a buzinar em apoio. Pelo relato da quantidade de buzinadas, é alto o grau de indignação em relação à crise política que parece sem fim no Brasil.</p><p><b>Aliás</b></p><p>Vale lembrar que esta é exatamente uma das vantagens do estado democrático de direito: o da livre manifestação, mesmo que esdrúxula, sem medo de sofrer qualquer tipo de repressão. Bem diferente do período da ditadura militar, em que o simples pensar diferente poderia colocar a vida em risco.<b><br></b></p><p><b>Sonho vira pesadelo</b></p><p>O plano de fazer a viagem dos sonhos virou pesadelo para moradores do município de Capinzal, no Meio-Oeste. No início de 2015, um grupo de nove romeiros, a maioria aposentados, adquiriu um pacote turístico de uma empresa de Florianópolis para viajar à Itália e à Terra Santa. O investimento individual girou em torno R$ 15,2 mil. Mas não conseguiram embarcar e nem tiveram os valores ressarcidos. Acabaram acionando a operadora na Justiça.</p><p><b>Contraponto</b></p><p>Superintendente de Serviços Públicos da Prefeitura da Capital, Maykon Oliveira, envia nota à coluna contestando informação de que estaria em rota de colisão com a Secretaria Municipal de Segurança Pública para montar um projeto de regularização dos ambulantes e de combate à pirataria e atuações irregulares. "Daremos todo o apoio aos comerciantes estabelecidos, como sempre demos, mas não vamos sucumbir ao interesse individual de ninguém", diz a o mensagem enviada por Oliveira.</p><p><b>Pé esquerdo</b></p><p>O primeiro trecho da obra do contorno viário em Florianópolis, na altura da Superintendência da Polícia Federal, está longe de ser concluído, mas o asfalto ali utilizado já apresenta desníveis.</p><p><b>Risco de morte</b></p><p>Uma brincadeira de crianças e adultos empinando pipa perto da fiação elétrica, no domingo, no bairro João Paulo, em Florianópolis, acabou derrubando o fornecimento de energia para o bairro.<br></p><p><b>Homenagem à primeira dama</b></p><p>Bibi Ferreira, aos 95 anos, encantou um teatro do CIC lotado no sábado à noite em Florianópolis, no espetáculo em que canta Frank Sinatra. Ao final do show, ela recebeu justa homenagem com medalha e flores oferecidas pela Fundação Catarinense de Cultura. No repertório também passeou por Edit Piaff e encerrou ao som de <i>New York, New York</i>. O público aplaudiu de pé.<br></p> Público aplaudiu de pé a apresentação de Bbi Ferreira no teatro do CIC Foto: Luiza Filippo / Divulgação

Fonte: Diário Catarinense