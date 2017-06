Varredor transforma em arte as areias de Balneário Camboriú

<p class=”embed-content”> </p> Foto: Luiz Carlos Souza / Especial <p>A história emocionante de Agenor Silva arrancou lágrimas de muita gente que assistiu ao Jornal do Almoço no fim de semana. Varredor da equipe de limpeza da Praia Central de Balneário Camboriú, ele é um daqueles artistas anônimos que têm o condão de emocionar quem conhece sua história. <br><br>Arrastando o rastelo de um lado para o outro, a cada intervalo no serviço, seu Agenor transforma desenha sua arte sobre a areia _ habilidade que ele conheceu 10 anos atrás, quando resolveu reproduzir o desenho na camiseta de um turista que passeava pela praia. Era Nossa Senhora com os carneirinhos, ele conta.<br><br>Desde então, quem passa pela Avenida Atlântica ou vive nos arranha-céus que circundam a orla já se acostumou com os desenhos que aparecem de repente, como num passe de mágica.<br><br>A arte efêmera de seu Agenor não lhe rende nenhum dinheiro, mas ele não se importa: o agradecimento espiritual é muito mais lindo que o dinheiro _ disse à repórter Patrícia Silveira, da RBS TV. <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense