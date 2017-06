Vasco vence por 1 a 0 e empurra o Avaí para a lanterna do Brasileiro

<p>O Avaí sofreu a sua quinta derrota no Brasileirão na noite deste sábado. Em jogo bastante disputado, a equipe catarinense perdeu por 1 a 0 para o Vasco da Gama em partida disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O gol marcado por Yago Pikachu ainda na primeira etapa jogou o Leão para a lanterna da competição, com apenas uma vitória.</p><p>A partida começou com o Avaí enfrentando o time da casa de igual para igual. O Vasco chegava com chutes de longa distância, porém o Avaí também era perigoso em escanteios e jogadas de contra-ataque. Aos 13 minutos, uma falha no sistema de iluminação deixou o estádio à s escuras por quase meia hora. Nesse meio tempo, ocorreram brigas entre torcedores do Vasco, seguranças e policiais militares. A torcida vascaína também não perdoou o presidente Eurico Miranda, que tentará a reeleição em novembro. </p><p>Com a bola rolando novamente, veio uma ducha de água fria para o Leão. Aos 19 minutos, Nenê fez grande jogada pela esquerda e conduziu a bola até dentro da área. Ali, rolou para Yago Pikachu, que apenas teve o trabalho de empurrar para as redes. </p><p>O gol não desanimou o Avaí, que continuava tentando. As chances continuaram surgindo para ambos os lados, porém a pontaria dos atacantes não parecia afiada. Após mais de uma hora, o primeiro tempo finalmente acabou em São Januário.</p><p>O segundo tempo não fugiu muito do roteiro do primeiro. O Avaí tentava chegar, especialmente com bolas paradas, porém não era efetivo na hora de finalizar. O Vasco, por sua vez, teve várias chances, especialmente no fim da partida, quando o Avaí partiu com tudo para o ataque e deixou muitos espaços na retaguarda. Ainda deu tempo para Martin Silva salvar o Vasco, em um chute de Leandro Silva. A defesa selou o resultado final, para a festa do quase 11 mil torcedores presentes.</p><p>Na próxima rodada, o Avaí volta a jogar na Ressacada, onde conseguiu a única vitória até aqui na competição. Na quarta-feira, o adversário será outro carioca, o Fluminense, à s 21h45min. O Vasco, por sua vez, tem clássico contra o Botafogo, no Engenhão. </p><p><b>Ficha técnica</b></p><p></p><p><b>Vasco – 1 <br><br></b>Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão, Henrique; Jean (Wellington), Douglas, Yago Pikachu (Manga Escobar), Mateus Vital (Andrezinho); Nenê e Luis Fabiano. <b>Técnico</b>: Milton Mendes</p><p></p><p><b>Avaí – 0 <br><br></b>Mauricio Kozlinski; Leandro Silva, Airton, Gustavo, Capa, Wellington Simião (Pedro Castro), Judson, Marquinhos (Lourenço), Juan, Diego Tavares (Willians) e Romulo. <b>Técnico</b>: Claudinei Oliveira</p><p><b>Gol</b>: Yago Pukachu (V)</p><p><b>Cartões amarelos</b>: Paulão, Mateus Vital e Nenê (V); Juan (A)</p><p><b>Trio de arbitragem</b>: Rafael Traci, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Luciano Roggenbaum (trio do PR)</p><p><b>Público total</b>: 10.993 torcedores</p><p><b>Local</b>: Estádio de São Januário (RJ)</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense