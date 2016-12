Vazam imagens da nova versão do Galaxy J7

A página OnLeaks, em parceria com o site 91mobiles, divulgou imagens do suposto Galaxy J7. Ao que tudo indica, a Samsung pode lançar uma nova versão do modelo com configurações mais modernas.

O celular foi noticiado na mídia internacional este ano. De lá pra cá, cresceram os rumores que a empresa sul-coreana estaria investindo em uma reformuação de seu principal intermediário.

Ainda de acordo com a página OnLeaks, a nova versão do Galaxy J7 deve medir 51,3 x 76,2 x 8 mm e portar display de 5,5 polegadas com resolução Full HD, ou seja, melhor do que a resolução 720p do atual modelo.

O processador deve ser da Exynos, e outras especificações devem incluir memória RAM de 3GB, memória interna de 16G e câmeras de 13 e 5 megapixels. O smartphone ainda deve vir com Android Nougat instalado de fábrica.

Veja mais imagens clicando aqui.

Fonte: diariodonordeste