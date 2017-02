Vazamento de que Neymar pediria Bruna Marquezine em noivado tira o jogador do sério

Parece que Neymar não gostou nem um pouco de terem vazado seu plano de pedir Bruna Marquezine em noivado neste domingo (5), dia de seu aniversário de 25 anos. De acordo com o site Uol, o jogador está desde quinta-feira tentando descobrir quem está repassando informações pessoais suas à imprensa.

O casal está na Espanha e divulgou dias atrás que a ideia para amanhã era comemorar a data de maneira discreta. O estilo Neymar de badalação, "parças" e boates deu espaço para uma proposta mais íntima. Tudo para agradar Bruna Marquezine.

Uma pessoa próxima a Neymar revelou que o jogador havia comprado um anel de noivado no mês passado e que desejava dá-lo a Bruna com um pedido de casamento. A família da atriz, porém, não está nada confortável com a situação, apesar de todos concordarem que o romance é, além de tudo, uma enorme vitrine internacional para Bruna.

No entanto, o vazamento pode agora fazer com que o jogador refaça seus planos e adie a data. O que se fala é que o noivado é certo, mas o casamento não seria para agora. Principalmente por questões contratuais. A menos, claro, que casem e continuem morando em países diferentes, já que ela tem trabalho marcado na Globo no próximo semestre e contrato com a emissora até 2019. E ele tem contrato com o Barcelona até 2021.

Fonte: diariodonordeste