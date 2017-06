Veja a lista de aprovados no Vestibular de Inverno da Udesc

<p>A <b>Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc)</b> divulgou nesta segunda-feira, 26, a lista dos aprovados em primeira chamada no Vestibular de Inverno 2017. A lista dos calouros está disponível <b> no site oficial da universidade </b>e foi publicada por volta das 17h. </p><p class=”embed-content”> </p><p> <b>Acesse o site da Udesc</b> </p><p>Os candidatos disputaram 1.056 vagas em 35 cursos de graduação. A matrícula da primeira chamada ocorrerá em <b>17 e 18 de julho</b> e as aulas começam em <b>1º de agosto</b>. Para saber quais documentos são exigidos, além de locais e horários das matrículas, acesse <b> aqui .</b> </p><p>Mais informações podem ser conferidas no <b> FAQ do Vestibular </b> e com a coordenadoria pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h à s 19h, e pelo e-mail <b>vestiba@udesc.br</b> .<br></p><p>As provas foram aplicadas dia 4 de junho para cursos presenciais, em oito cidades catarinenses – Florianópolis, Lages, Laguna, São Bento do Sul, Joinville, Chapecó, Ibirama, Balneário Camboriú. </p><p>Dos 8.596 candidatos inscritos em 35 cursos de graduação, 1.202 não compareceram aos locais de prova, o que gerou um índice de abstenção de 14,01%. </p><p><b>Erro nos aprovados em cursos a distância</b></p><p>No início da tarde, a Udesc chegou a anunciar os 1 mil candidatos aprovados para quatro cursos a distância: Administração Pública, Ciências Biológicas (Licenciatura), Informática (Licenciatura) e Pedagogia. Porém houve um erro por parte da empresa contratada para executar o processamento de dados e a Udesc informou que a lista dos classificados, que havia sido divulgada, será corrigida. Ainda nesta segunda, irão anunciar nova data e horário para o anúncio dos classificados nos cursos a distância. </p><p>No total, são 39 cursos presenciais e a distância, com o total de 2.056 aprovados. </p><p><b>Leia mais notícias:</b></p><p><b> Udesc publica gabarito oficial do Vestibular de Inverno para cursos presenciais </b></p><p> <b>Índice de abstenção das provas para cursos presenciais do Vestibular de Inverno 2017 da Udesc é de 14,01%</b> <br></p><p><b> Universidades de SC criam disciplina para suprir déficit no ensino básico da matemática </b></p><p> <b>Entenda as mudanças do Vestibular UFSC 2018</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

