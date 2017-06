Veja a lista dos aprovados nos cursos a distância do Vestibular de Inverno da Udesc

<p>Após um erro de processamento das listas dos aprovados nos cursos a distância do Vestibular de Inverno da Udesc, a administração da universidade publicou a relação correta dos classificados no fim da noite de ontem. Divulgada no site da instituição à s 22h29min, a lista contém o nome dos aprovados para os cursos EAD de administração pública, ciências biológicas, informática e pedagogia. Já a relação dos aprovados para os cursos presenciais estava disponível à s 14h de ontem.</p><p><b>Veja o listão dos aprovados nos cursos de EAD:</b></p><p class=”embed-content”> </p><p> <b>Acesse o site da Udesc</b> <br></p><p>Conforme o cronograma de matrícula, os novos alunos dos cursos EAD deverão enviar a documentação até o dia 30 de junho. <b>Veja os procedimentos e documentos necessários</b> .<br></p><p>Mais informações podem ser conferidas no FAQ do Vestibular e com a coordenadoria pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h à s 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.<br></p><p><b>Leia mais notícias:</b></p><p> <b>Veja a lista de aprovados nos cursos presenciais de Vestibular de Inverno da Udesc</b> </p><p><b> Udesc publica gabarito oficial do Vestibular de Inverno para cursos presenciais </b></p><p><b> Universidades de SC criam disciplina para suprir déficit no ensino básico da matemática </b></p><p> <b>Entenda as mudanças do Vestibular UFSC 2018</b> </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense