Veja dias e horários em que os cinemas de Florianópolis têm preços promocionais

<p>Ir ao cinema já não é mais um programa barato. Para quem está com o dinheiro curto, uma forma de assistir aos lançamentos da Sétima Arte na telona é aproveitar os dias de promoção das salas de cinema. Em Florianópolis, há preços especiais no Cinemark do Floripa Shopping, no Cinespaço Beiramar e no Cinesystem Iguatemi. </p><p>Em geral, o melhor é ir entre segunda e quarta-feira. Uma boa dica é que, aos finais de semana, o Cinesystem Iguatemi possui preço de meia-entrada para todos até as 16h. </p><p><b>Meia-entrada</b></p><p>A meia-entrada é garantida por lei para estudantes com carteirinha, idosos e jovens de baixa-renda com Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadúnico). <br></p><p>Confira quando os ingressos são mais em conta e quais são os valores nos cinemas da Capital:</p><p class="embed-content"> </p>

Fonte: Diário Catarinense