Veja fotos e vídeo da apresentação da esquadrilha da fumaça em Florianópolis

Todos os olhos se voltaram para o céu de Florianópolis no último sábado (14). A apresentação da Esquadrilha da Fumaça levou uma multidão à Beira-mar Continental e Beira-mar Norte. Aproximadamente 50 mil pessoas, sendo 30 mil no Continente e 20 mil na Ilha, assistiram ao espetáculo.

Nem mesmo o tempo nublado espantou o público que vibrou com cada manobra da Esquadrilha. Por quase 50 minutos as sete aeronaves cruzaram os céus de Florianópolis, podendo ser vistas de vários pontos da cidade. Mas, o principal foi a Avenida Beira-mar Continental de onde o público conseguiu não apenas assistir ao show, mas compreender as acrobacias por meio da narração de um piloto da Esquadrilha.

Cada aproximação dos aviões foi acompanhada por olhares atentos, por centenas de celulares que registraram e eternizaram os movimentos da Esquadrilha e por suspiros e aplausos surpresos e admirados com as manobras. Como brinquedos no céu, os pilotos esbanjaram habilidade e coragem em cada evolução entre rasantes, voos de cabeça para baixo, passagens das aeronaves umas entre as outras que foram de tirar o fôlego.

O público se divertiu ainda com as atrações do Floripa em Movimento. Das 9h &8234;às 17h na Beira-mar Norte e na Beira-mar Continental, brinquedos infláveis, food trucks, atividades esportivas e culturais como a apresentação da Banda da Base Aérea garantiram a diversão da população.

A Esquadrilha da Fumaça retornou a Florianópolis após cinco anos e a apresentação integra a programação em comemoração à Semana da Asa, homenagem ao primeiro voo de Santos Dumont em 1906. A realização do show ocorreu em uma parceria da Prefeitura com a Base Aérea de Florianópolis.

Assista ao vídeo com trechos da apresentação:

