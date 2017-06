Veja o que é imperdível na programação do festival FAM 2017

<p>Um festival como o <b>Florianópolis Audiovisual Mercosul, o FAM</b> , é como uma janela para o continente latino-americano. Ficção ou não, mostra a realidade do Brasil e dos países vizinhos contada por meio da sétima arte. Quando os cinemas comercias têm a agenda lotada de produções hollywoodianas, o FAM é uma das poucas oportunidades de se conhecer a produção latina —e inclusive de conhecer o próprio cinema catarinense. O evento começou na última terça e segue até o dia 25 de junho com mostras de curtas e longas-metragens, documentários, animações e videoclipes no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, na Capital. Tudo gratuito.</p><p>A abertura teve casa lotada e a estreia do documentário <i><b>Anauê!</b></i>, de Zeca Pires. Teve também a primeira sessão da Mostra Curtas Mercosul, com destaque para o ótimo documentário <i> <b>Larfiagem</b> </i>, de Gabi Bresola, e a exibição do drama <i>De que te lembras, Maria?</i>, de Mara Salla, como convidado. </p><p>Antes das exibições, o diretor-geral do FAM 2017, Antonio Celso dos Santos, ressaltou o momento difícil que a cultura do país atravessa e o fato de que, mesmo com o fato de a Ancine (Agência Nacional do Cineama) possibilitar um maior número de produções audiovisuais, o Brasil não pode estabelecer acordos de coprodução em bloco no âmbito do Mercosul. </p><p>Mas a novidade para cinéfilos e produtores audiovisuais foi anunciada por Rodolfo Pinto da Luz, presidente da Fundação Catarinense de Cultura: até julho será lançado o edital do Prêmio Catarinense de Cinema no valor de R$ 6,8 milhões — R$ 3,5 milhões pagos pelo governo do Estado e os outros R$ 3,3 milhões de aporte da Ancine.</p><p>Perguntamos ao público que acompanha o FAM dicas para curtir o festival. Se você ainda não sabe qual mostra assistir, veja as sugestões:</p><p><b>Boas histórias em tempo curto</b><br>”As mostras de curtas são legais por mostrarem grande variedade de gêneros. São filmes que passam o recado em pouco tempo.”<br>Miriam Cunha, 56 anos, professora<br><br><b>Prata da casa<br></b>”Indico sempre a Mostra Curtas Catarinense. Dá para saber o que se produz em Santa Catarina, quem são os atores e diretores. Dentre os que quero ver, está o curta Natália, de Stanley Costa (em cartaz na quarta-feira, a partir das 19h).”<br>Maria Eduarda Medeiros, 20 anos, estudante<br><br><b>Conhecer o continente sul-americano</b><br>”Recomendo a Mostra Curta-DOC. Porque mostram produções realizadas no Mercosul. Trazem temas atuais, apresentam a realidade e a perspectiva dos países vizinhos.”<br>Rubens Lopes, 30 anos, estudante<br></p><p> <b>Confira aqui os filmes selecionados para as 5 mostras competitivas do FAM 2017</b> </p><p><b>Leia também<br> Documentário sobre nazismo em SC abre o festival FAM 2017 <br> Mallu Magalhães nunca foi tão mulher e brasileira quanto em Vem </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense