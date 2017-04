Veja o resumo das novelas desta terça-feira (11/04)

Não perca hoje

Malhação

TV Verdes Mares, 17h45

Tânia se enfurece com Caio. Filipe (foto) questiona Rômulo sobre os sentimentos por Nanda. Giovane diz a Joana que abandonará o vôlei para cuidar de Cléo. Caio avisa a Bárbara que pretende pedir a guarda de Manuela. Rômulo vê Filipe e se desespera.

Novo Mundo

TV Verdes Mares, 18h15

Avilez pede que Thomas atente contra a vida de Pedro. Schultz humilha Diara (foto). Pedro se diverte com Dulcina na fazenda de Santa Cruz. Leopoldina distribui comida para o povo. Patrício comenta de Pedro e Dulcina para Lurdes. Diara pede que Wolfgang contrate uma pessoa para lhe ensinar boas maneiras. Pedro é perseguido por Jacinto e seus capangas e Joaquim surge na hora.

Rock Story

TV Verdes Mares, 19h25

Lázaro comenta com Ramon sobre o bloqueio do pagamento dos direitos autorais de Sonha Comigo. Lázaro lembra a Ramon que o fotógrafo está em suas mãos. Yasmin (foto) comenta com Léo que estranha o comportamento gentil de Néia (foto) com Betão.

A força do querer

TV Verdes Mares, 21h30

Edinalva (foto) dá um corretivo em Ritinha (foto) na frente de toda a vila. Aurora conta para Caio sobre os problemas financeiros de Bibi. Cibele se enfurece quando Dantas pede para ela cuidar de Shirley. Silvana decide confessar a Eurico como gastou o dinheiro que pegou da conta.

Fonte: diariodonordeste