Veja vídeo do assalto à lotérica de shopping da Capital

No final da tarde de ontem (9), a lotérica do Floripa Shopping foi assaltada. Felizmente, não houve troca de tiros e ninguém ficou ferido.

No início da noite, vídeos das câmeras de segurança já circulavam pela internet. O vídeo abaixo mostra o momento em que dois homens armados e encapuzados entram na lotérica que tinha em torno de oito clientes apenas no interior da lotérica, já que outros aguardavam na parte externa. Os dois vigilantes são intimidados e não reagem à ação.

De acordo com notícia publicada no Diário Catarinense , logo após a ação os policiais começaram as buscas pela região atrás dos assaltantes com a ajuda de um helicóptero. As lojas próximas à lotérica foram fechadas e o restante do shopping continuou funcionando normalmente.

Confira íntegra da nota oficial divulgada pela administração do shopping:

Na tarde desta segunda-feira, 09, por volta das 17h30, ocorreu um assalto na lotérica do Floripa Shopping, localizado na SC-401. Os assaltantes estavam armados, mas não houve troca de tiros e ninguém se feriu. Seguindo as normas de conduta do shopping, a equipe de seguranças não reagiu ao assalto para preservar a proteção dos clientes. A polícia já está no local verificando as imagens para identificar os assaltantes e prosseguir a investigação. Este incidente não afeta o funcionamento do Floripa Shopping, que fica aberto até às 22h, exceto as lojas do mesmo corredor da lotérica que estão fechadas por solicitação da Polícia Militar de Santa Catarina.



Fonte: Floripa News