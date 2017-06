Vereador diz não ter recebido informações antecipadas sobre audiência do Plano Diretor

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Vereador <b> Marquito </b> (<b> PSOL </b>) envia à coluna contraponto aos questionamentos levantados pelo gabinete do prefeito <b> Gean </b> e publicados <b> nesta coluna na edição desta quarta </b>. Em nota, diz que publicou nas redes sociais a decisão judicial sobre o cancelamento da audiência pública do <b> Plano Diretor </b> porque acompanha passo a passo todas as movimentações que envolvem o PD sem nenhum tipo de relação escusa. “Nossa equipe acompanha o processo judicial do Plano Diretor passo a passo por meio de um sistema eletrônico que nos informa por e-mail todas as movimentações das ações judiciais que nos interessam, o Sistema Push. Esse sistema é uma ferramenta aberta a todas e todos, bastando o cadastro no site do tribunal. Assim, no momento em que o sistema eletrônico do tribunal alimenta o processo, nós sabemos dos andamentos. Não se trata de nenhuma relação escusa, nem nenhum tipo de favorecimentos. Não é assim que fazemos política”, diz a nota.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Na contramão<br></b>Um dos poucos projetos já consolidados de <b> ciclofaixa </b> em <b> Florianópolis </b>, com o fechamento de uma via no bairro de <b> Coqueiros </b> aos domingos, voltou à pauta porque os comerciantes do bairro estariam descontentes com os congestionamentos. Engraçado que durante a semana, com o trânsito caótico do bairro, ninguém reclama. Agora querem retirar uma das boas opções para pedalar, caminhar ou correr.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Sim na rua<br></b>O Sistema de Inspeção Municipal (<b> SIM </b>), lançado pela prefeitura de <b> Florianópolis </b> há 20 dias, está a todo vapor. Nesta semana foram verificados todos os açougues e as peixarias do Mercado Público, garantindo a qualidade dos alimentos vendidos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Exercício de fé<br></b>Depois de visitar as obras do Santuário do Coração de Jesus, em<b> Içara </b>, nesta quarta de manhã, o governador <b> Raimundo Colombo </b> foi abençoado pelo bispo Dom Jacinto Flach. É o segundo santuário de Santa Catarina em movimentação de fiéis depois de Santa Paulina, em <b> Nova Trento </b>, com cerca de 3 mil pessoas a cada fim de semana.</p> Foto: julio cavalheiro / secom <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Chapéu alheio<br></b>A <b> Assembleia Legislativa </b>adiou por mais uma semana a votação do Orçamento Regionalizado Impositivo. Mas por 30 votos a 2 os deputados aprovaram ontem a PEC que reserva 1% do Orçamento para os parlamentares destinarem à s bases emendas que atendam interesses locais. Com pouco mais de um ano para as eleições de 2018, mandaram a transparência à s favas em nome do velho e bom toma lá da cá.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> </p><p><br></p><p><br></p><p><b><br></b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense