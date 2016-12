Vereadores de Florianópolis terão sessão extraordinária para votar projeto na próxima semana 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A <b>Câmara Municipal</b> de <b>Florianópolis </b> entrou em recesso, mas terá sessão extraordinária no dia 28, <b>conforme a coluna antecipou quarta-feira</b> . A convocação do prefeito <b>Cesar Souza Junior</b> é para que a Casa vote o projeto batizado de <b>Seis em Um</b> . São medidas que, entre outros itens, alteram a alíquota do ITBI e autorizam o parcelamento de dívida da <b>Previdência</b> .</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Raspa do tacho<br></b>O pacote enviado ao Legislativo também prevê autorização para utilizar recursos dos Fundos de Proteção dos Direitos do Consumidor e Meio Ambiente e até do Fundo Municipal de Cultura para pagar a folha de R$ 70 milhões dos servidores dia 30 de dezembro. A gritaria vai ser grande se passar. E maior ainda se não pagar o salário.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Inauguração adiada</b><br>Prefeito Cesar Souza Junior não gostou nada ao ser informado que o repasse para finalização dos acabamentos no restauro da Casa de Câmara e Cadeira, na Praça XV, foi suspenso pelo <b>Ipahn</b> . É que 98% dos trabalhos estão concluídos, mas ele não poderá inaugurar a obra em seu governo.</p><p><b>Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini </b> <br></p><p><b> Discussão por vaga de estacionamento acaba em agressão </b></p><p><b> Aprovado PL do nome social e de reconhecimento da identidade de gênero </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense