Vereadores unem verbas para uso em regiões específicas da Capital

Os vereadores Afrânio Boppré (PSOL), Lela (PDT), Lino Peres (PT), Marquito (PSOL) e Pedrão (PP) lançaram na segunda-feira (14), o Orçamento Legislativo Participativo (OLP). A iniciativa tem como proposta o investimento de 2,5 milhões, R$ 500 mil a que cada um deles tem direito, do orçamento anual da prefeitura em obras de áreas específicas da capital.

Nos dois primeiros anos, 2018 e 2019, os locais escolhidos pelos mandatos são o Sul da Ilha (área que se estende da Lagoa do Peri à Lagoa Pequena, nos bairros do Rio Tavares, Campeche e Morro das Pedras) e o Maciço do Morro da Cruz, respectivamente. A população de cada área será consultada para planejar em qual ação o dinheiro será empegado.

Florianópolis é o primeiro município do Brasil a ter um Orçamento Impositivo, aprovado como emenda do vereador Afrânio Boppré à Lei de Diretrizes Orçamentárias em 2014.



Fonte: Floripa News