Viação Novacap cede ônibus para ação social de Natal em Jardim Gramacho

– Integrantes da ONG The House levaram atenção, solidariedade e doações aos moradores da comunidade no último domingo –

Rio – Integrantes da ONG The House, projeto social com atuação em comunidades da região serrana do Rio e da Baixada Fluminense, levaram atenção, solidariedade e doações aos moradores da comunidade Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no último domingo, dia 18. A Viação Novacap, empresa do Consórcio Internorte, foi parceira da ação e cedeu um ônibus para levar os voluntários e todo o material arrecadado para a festa de Natal da comunidade.

“A empresa enquanto prestadora de serviço público precisa estar antenada às necessidades da população. E essa é uma comunidade de extrema carência. Quando recebemos o contato da ONG The House pedindo ajuda, entendemos que deveríamos oferecer o transporte. Para a empresa esse é um gesto cotidiano, mas que pra eles faz uma diferença enorme. Estamos felizes em poder transportar o bem”, afirma Raphael Almeida, diretor da Viação Novacap.

