Viatura da PM é atacada na Grajaú-Jacarepaguá

– Segundo relatos de testemunhas, houve troca de tiros e os motoristas voltaram na contramão. Via foi interditada por volta das 9h30 –

Rio – Uma viatura da Polícia Militar foi atacada, na manhã desta terça-feira, na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá. Houve troca de tiros entre bandidos e PMs no meio da pista. O Centro de Operações Rio informou que os dois sentidos da via, na altura do Complexo do Lins, foram interditados por volta das 9h30.

Por meio das redes sociais, os motoristas relataram momentos de pânico na região. Muitos precisaram voltar na contramão e outros tentaram se esconder atrás dos carros.

