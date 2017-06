Videira recebe o SC Que Dá Certo

<p>Foi para o auditório da<b> Unesc </b>Videira lotado que os empresários Dorival Barbieri, da Baterias Pioneiro, Mario Faccin, da Master Agroindustrial, e Guilherme Grando, da Villaggio Grande, dividiram suas histórias de sucesso nesta terça à noite. Barbieri abriu o painel, destacando a importância da simplicidade. </p><p>- O segredo é simplicidade. Tanto faz se a gente vai atender um cliente que compra R$ 1 milhão ou R$ 10 mil, o tratamento é o mesmo. Eu gosto de estar dentro da fábrica, conversar e cumprimentar cada funcionário – disse. </p><p>Mario Faccin falou sobre a importância de acreditar nos sonhos e de encarar desafios. </p><p>- Quem não assume riscos, não consegue crescer na vida. Você tem que aceitar desafios e estar sujeito a correr riscos – afirmou. </p><p>Para Guilherme Grando, o segredo do sucesso, além de produzir um <b> vinho </b> de qualidade, está na força do <b> trabalho </b>. </p><p>- A solução para a crise sempre foi o trabalho. É nisso que a gente tem que acreditar – disse. </p><p>A cidade foi a quinta a receber o painel <b> SC Que Dá Certo </b>, realizado pela <b> RBS TV </b>. O último será em <b> Concórdia </b>, dia 4 de julho.<br></p><p><b>O Estado e a Finep</b><br>Um dos Estados que puxam os investimentos em <b> inovação </b>, SC foi destaque no evento de 50 anos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), segunda, no Rio. A <b> Fundação Certi </b>e a<b> WEG </b> foram homenageadas por serem importantes parceiras na trajetória da instituição. E o presidente da Fapesc, Sergio Gargioni, recebeu distinção pelo trabalho na presidência do Confap, o conselho das fundações estaduais de pesquisa.<br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <br> <p><b> Topázio Silveira Neto recebe o prêmio de Personalidade de Vendas da ADVB </b><br></p><p> <b>Supermercados catarinenses têm segundo mês de alta nas vendas em maio</b> <br></p><p> <b>Tempo bom e feriadão são de hotéis lotados na Serra</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense