Vídeo: Chileno 'chama' corintianos para a briga e vira meme nas redes sociais

São Paulo – O Corinthians estreou, na noite da última quarta-feira, na Copa Sul-Americana diante da Universidad de Chile. A partida foi marcada por inúmeras confusões envolvendo os torcedores visitantes e a Polícia Militar de São Paulo na Arena Itaquera.

Em meio ao caos, uma cena em especial chamou a atenção de quem acompanhava a transmissão do jogo pela televisão. Um torcedor um pouco acima do peso da ‘La U’ começou a pular e a chamar os corintianos para a briga. As imagens começaram a circular nas redes sociais e os internautas, como sempre, não perdoaram a cena bizarra que foi protagonizada.

O Corinthians venceu a La U por de 2 a 0 e abriu vantagem para o jogo do volta. Os gols da equipe foram marcados por Rodriguinho, na primeira etapa, e Jadson, no segundo tempo.

Tive que fazer uns memes com o gordinho do Universidad de Chile pic.twitter.com/M9UHQZUO9Q — Zumbi ◢◤ (@Dre_Vins) 6 de abril de 2017

Chorei de rir com o gordinho da torcida da universidad do Chile chamando pra brigar — Nicolas canguru (@nicolas07_) 6 de abril de 2017

Esse torcedor gordinho da Universidad do Chile chamando os Corintianos pra brigar foi sensacional. Morri de rir com essa cena KKKKKK — Fernando (@FernandoVB_) 6 de abril de 2017

