VÍDEO: Ex-The Voice Joana Castanheira indica cinco músicas para cantar em karaokês

<p></p><p></p> Joana Castanheira Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS <p> Imagine soltar a voz ao lado de cantores profissionais que já participaram do reality musical The Voice Brasil. O Estúdio Atlântida, espaço da rádio montado no térreo do shopping Iguatemi, em Florianópolis, promove esses encontros entre amadores e experts em parceria com o bar de karaokê Cantinho da Fama. O evento tem entrada gratuita e a próxima edição será na quinta-feira (29), com Dudu Fileti. </p><p>Nesta semana, a convidada foi a cantora e youtuber Joana Castanheira. Ela acaba de voltar do Rio de Janeiro, onde gravou a música <i>Quando o Amor Acontece</i>, com composição de Roberta Campos e produção de Rodrigo Vidal, que já trabalhou com Maria Gadú. A canção deve ser lançada até o começo de agosto.</p><p>No Estúdio Atlântida, ela se apresentou e cantou junto com o público. Um dos que participaram foi Whesley Oliveira, estudante de 16 anos, cujos amigos botaram uma pressão para que ele pegasse o violão de Joana e cantasse <i>João de barro</i>, música que ficou famosa na voz de Maria Gadú. Depois, Joana subiu no palco com ele e juntos cantaram<i> Dia, Lugar e Hora</i>, de Luan Santana.</p><p>Para o DC, Joana indicou 5 músicas que vale a pena cantar em karaokês. Assista ao vídeo: </p><p class=”embed-content”> </p><p><b>Hits de karaokê</b></p><p>Marco Antonio Zytkuewisz, proprietário do bar de karaokê Cantinho da Fama, em São José, diz que entre as músicas mais pedidas pelos frequentadores do local estão <i>Evidências</i>, <i>Boate Azul</i> e <i>Pintura Íntima</i>. Há também espaço para novos sucessos: </p><p>— Ultimamente, uma das mais pedidas tem sido <i>50 reais</i> (de Nayara Azevedo). Toca umas cinco vezes por noite — diz o empresário. </p><p>Outros hits do momento que já foram incluídos no catálogo do karaokê estão <i>Você Partiu Meu Coração</i>, parceria de Nego do Borel, Anitta e Safadão, <i>Mexidinho</i>, de Maiara e Maraisa, e <i>Folgado</i>, de Marília Mendonça.</p> Joana com Whesley Oliveira Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS <p><b>Estúdio Atlântida</b></p><p>A programação do Estúdio Atlântida vai até o dia 7 de julho e conta com shows e transmissões ao vivo de programas da rádio, direto do espaço montado no piso térreo do shopping Iguatemi. Confira a agenda:</p><p><b>23/06<br></b>Show Fonte Natural — 20h </p><p> <b>24/06<br></b> Show Julia Sicone — 17h<br>Show Bruna Martini — 18h30min</p><p><b>27/06<br></b>Transmissão Programa ATL Pop Rock — 11h</p><p><b>29/06<br></b>Transmissão Programa ATL Pop Rock — 11h<br>Karaokê Atlântida com Dudu Fileti — 19h30min</p><p><b>30/06<br></b>Show Nathan Malagoli — 20h</p><p><b>1º/07<br></b>Show Lou & May — 17h<br>Show Magnólia — 18h30min </p><p> <b>04/07<br></b> Transmissão Programa ATL Pop Rock — 11h</p><p><b>05/06<br></b>Happy Hour do Cafofo — 20h30min</p><p><b>06/07<br></b>Transmissão Programa ATL Pop Rock — 11h</p><p><b>07/07<br></b>Transmissão Programa ATL Pop Rock — 11h <br>Show de Encerramento: Tow In + Supertree — 20h</p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> Champanhe, afters e muita água: habitués do Winter Play dão dicas de como curtir os três dias de festa <br></b></p><p><b> “American Crime Story”: veja primeiras imagens da temporada sobre o assassinato de Versace <br></b></p><p><b> Conheça a música de Gloire Ilonde, artista e cantor do Congo que vive em Florianópolis </b></p><p><b></b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense