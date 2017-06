VÍDEO: incêndio atinge região de mata nativa em Imbituba

<p class=”embed-content”> </p><p>Um incêndio classificado pelo Corpo de Bombeiros como sendo de grandes proporções danificou uma área de mata nativa em Imbituba, no Sul de Santa Catarina. O combate, que durou cerca de duas horas, ocorreu entre a madrugada e manhã do último domingo em uma localidade próxima a praia d’água. Segundo os soldados que trabalharam na ocorrência, uma área de 10 mil metros quadrados foi atingida pelas chamas. A região afetada não possuí residências e é classificada como Área de Preservação Permanente (APP). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.</p><p>Moradores ligados a grupos de preservação da espécie plantada no local, o Butiá catarinense, espécie ameaçada de extinção, suspeitam que o fogo tenha sido criminoso, já que o local é alvo de especulação imobiliária. A Polícia Civil, no entanto, informou que ainda trabalha busca identificar os suspeitos. <br></p><p>—Esse foi um dos incêndio mais agressivos dos últimos tempos no local desde março deste ano. No verão é mais propício. Sempre falam que são incêndios acidentais, mas sabemos que há muita especulação imobiliária nessa área — conta Gláucia Maindra, integrante do grupo de preservação Butiá Catarinense.</p><p>Além dos bombeiros de Imbituba, a corporação de Garopaba também auxiliou nos trabalhos. Ao todo, foram usados dois caminhões e 3 mil litros de água para combater as chamas. <br></p><p><b>Leia mais notícias:<br> Incêndio destrói empresa na região central de Joinville </b></p><p> <b>Depósito que pegou fogo em Içara, no Sul do Estado, não tinha atestado dos Bombeiros</b> </p><p> <b>Superaquecimento no motor de geladeira foi a causa do incêndio no Hotel Rech, em Braço do Norte</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense