Vídeo mostra criança de três anos caindo em vão entre o trem e a plataforma

– Caso aconteceu na Austrália. Menino foi resgatado com rapidez pelo avô e não ficou ferido –

Austrália – Um segundo de desatenção com crianças pode ser fatal. A família do menino Ayden, de apenas três anos, sentiu na pele o susto. O garoto escorregou e caiu no vão entre o trem e a plataforma da estação de Cronulla, em Sydney, na Austrália.

A câmera de segurançada estação flagrou a ação. No vídeo, é possível ver a criança com os avós e a irmã, de quatro anos. Quando os quatro vão entrar no vagão, o garoto cai nos trilhos. Desesperados, os avós gritam para chamar os seguranças e evitar que o trem parta. Mas segundos depois, o avô, John Brewster, consegue resgatar a criança em poucos segundos e sem ferimentos.

Em entrevista ao site australiano “9 News”, John Brewster contou o desespero que a família passou. “Isso me tirou anos de vida, nunca mais vou esquecer”, lembra.

A ação aconteceu em janeiro, mas a empresa que administra os trens de Sydney só divulgou as imagens nesta semana, como parte de uma campanha para orientar e alertar os pais e responsáveis. Segundo a empresa, mais de 220 crianças passaram por acidentes parecidos somente em 2016, mas não houve mortes.

