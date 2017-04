Vídeo mostra passageiro sendo arrastado e retirado à força de voo superlotado

O Dia

– Homem não aceitou ‘sorteio’ que determinava que ele deveria sair do avião da United Airlines –

EUA – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um passageiro sendo retirado à força de um avião, neste domingo, em Chicago, nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o passageiro estava em um voo da United Airlines que seguia para o Kentucky e foi violentamente arrastado por três agentes de segurança do aeroporto de Chicago. Alguns passageiros da aeronave gravaram o momento.

Nas imagens, é possível ver os policiais agarrando e arrastando o homem pelo corredor do avião enquanto outros passageiros gritam inconformados com a agressividade da cena.

Em um comunicado, a companhia aérea afirmou que o voo estava lotado e que nenhum passageiro concordou em desistir voluntariamente de seus assentos. Então, a United sorteou quatro deles que sairiam da aeronave, com reembolso do valor da passagem e estadia paga, mas um deles se recusou a sair. A tripulação, então, resolveu chamar a polícia, que botou o homem para fora.

Em uma declaração oficial, a United Airlines pediu desculpas pelo voo superlotado, mas não mencionou o ocorrido. “Pedimos desculpas pela situação de overbook. Mais detalhes sobre o cliente removido deve ser dirigido às autoridades”, afirma o comunicado. O departamento de polícia de Chicago não se pronunciou.

De acordo com as leis americanas, as companhias aéreas podem negar a passagem caso um voo esteja lotado. Os passageiros têm direito ao reembolso ou a um novo voo.

Fonte: O Dia