VILA DO SIM

A Vila dos Araçás realizará um “casamento experiência” para apresentar uma proposta inovadora neste segmento do mercado de eventos. Dia 5 de abril cerimonialistas, produtores e noivos poderão vivenciar todos os serviços oferecidos para a realização de casamentos no charmoso espaço da Lagoa da Conceição que pode atender de pequenas recepções até festas para mais de 300 pessoas

Com estrutura completamente reformulada e área total para eventos que ultrapassa 400m², a Vila dos Araçás, na Lagoa da Conceição, desenvolveu um projeto focado na realização de casamentos que oferece serviços qualificados, e já conhecidos neste meio, com valores convidativos. Vários profissionais renomados se uniram para formatar um conjunto de produtos dignos de tornar o momento do SIM acessível e principalmente inesquecível.

Com esta proposta da Vila dos Araçás, a partir de R$ 50 mil é possível realizar uma festa de casamento para 150 pessoas com decoração assinada pela Mila, da Flor de Liz, buffet da Alameda Casa Rosa, fotos da equipe Lauro Maeda, doces do Ateliê de Doces, e ainda filmagem da MSK, equipamentos e técnicos de luz e som, Dj, gerador, e até mesmo serviço de estacionamento com vallet. Todos estes serviços já estão incluídos nesta proposta para um evento com qualidade ímpar. Adaptações como número de convidados, por exemplo, podem ser negociados com tratamento personalizado.

E para apresentar oficialmente esta proposta inovadora no mercado de casamentos em Florianópolis , cerimonialistas, produtores e noivos serão recebidos no dia 5 de abril, a partir das 21 horas, na Vila dos Araçás para uma experiência de casamento. Nesta noite todas os os e fornecedores oferecerão seus serviços para serem vivenciadas e provados. Os interessados no evento, que é exclusivo para 150 pessoas, precisam confirmar presença através do telefone 48 9 9144-0544