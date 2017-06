Vinícola catarinense promove encontro do Clube dos Gourmets com degustação de cogumelo porcini produzido na serra

<p>O empresário João Paulo e a mulher Linda Freitas receberam na vinícola da família, em Bom Retiro, o Clube dos Gourmets, que acaba de comemorar 28 anos de fundação. Regado a vinho catarinense, o encontro serviu para o grupo apaixonado por gastronomia conhecer o cogumelo porcini, produzido ali pertinho, em Otácilio Costa. </p><p>Larissa Gugelmin apresentou o produto colhido no mesmo dia. Como anfitriã, Linda Freitas decorou todo o receptivo da vinícola com flores e árvores da própria fazenda. Hortênsias e pés de mini laranjeiras deixaram o ambiente super aconchegante.<br></p> Detalhes da decoração feita pela anfitriã Linda Freitas Foto: Mônica Corrêa / Divulgação <p><strong><br></strong></p> Os anfitriões João Paulo e Linda Freitas Foto: Mônica Corrêa / Divulgação Larissa Gugelmin produz o cogumelo porcini em Otacílio Costa Foto: Mônica Corrêa / Divulgação <p><strong><br></strong></p> Cesar Bastos Gomes com a esposa Maria Helena e João Paulo e Linda Freitas Foto: Mônica Corrêa / Divulgação Foto: Mônica Corrêa / Divulgação <p><strong><br></strong></p> Wander Weege e Linda Freitas com os belos cogumelos Foto: Mônica Corrêa / Divulgação <p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Catarinense Zilda Arns ganha hospital com seu nome no Haiti <br> Filha da catarinense Mirella Santos conquista milhares de fãs com tiradas hilárias na internet <br> Músico pede namorada em casamento no fim da apresentação da Camerata <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense