Vivência sobre autoconhecimento ocorre neste sábado em Jurerê Internacional

Será realizada neste sábado (4), das 10h às 12h, a vivência com práticas de meditação “Inteligência Espiritual – Autoconhecimento”, no Studio Flow, no Jurerê Sports Center – Centro Esportivo e Artístico, em Jurerê Internacional. A atividade será ministrada pelo Prof. Dr. Claudio Senna Venzke.

Com mais de 20 anos de estudos e experiência com diferentes práticas de meditação, grande experiência docente e sólida formação acadêmica no Brasil e no exterior, Claudio apresenta um método próprio para desenvolvimento de potenciais, baseado nas recentes pesquisas sobre Inteligência Espiritual (SQ – Spiritual Intelligence Quotient), Abordagem Integral e Meditação.

No encontro, predominantemente vivencial, o público tem contato com diferentes técnicas de meditação e com os sinos de cristal de quartzo, que visam ampliar seu autoconhecimento e conexão com seus propósitos de vida, visão e valores, para agir e viver de acordo com seus princípios mais profundos. A prática tem o custo de R$ 60 por pessoa.

Serviço

O quê? Inteligência Espiritual – Autoconhecimento – Vivencial e Práticas de Meditação

Quando: 4 de novembro, das 10h às 12h

Onde: Studio Flow. Jurerê Sports Center – Centro Esportivo e Artístico. Avenida dos Dourados, 481, Jurerê Internacional. Fone: (48) 3282-2530

Valor: R$ 60,00

Informações: (51) 98179-8925



Fonte: Floripa News