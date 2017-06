Volante do Criciúma lamenta resultado contra o Figueirense: "Não podemos tomar um empate assim"

<p>A vitória parcial por 2 a 0 em cima do <b> Figueirense </b>, até os 34 do segundo tempo, tirava o <b> Criciúma </b>da zona de rebaixamento e empurrava o adversário para lá. Em dois lances semelhantes, Luidy fez dois gols, e acabou com a noite do Tigre, que volta para casa com <b> apenas um ponto conquistado </b>. O volante Douglas Moreira, que marcou os dois gols do Tigre, saiu de campo abatido com o resultado.</p><p>— Trabalhar firme agora, ver o que erramos, e não podemos tomar um empate assim ganhando de 2 a 0. Recuamos muito, deixamos eles jogar, gostar do jogo, ganhando de 2 a 0 não pode recuar tanto assim — analisou.</p><p>O volante Paulinho, que entrou no lugar de Fabinho Alves aos 42 da etapa final, também deixou o gramado do Orlando Scarpelli sem conseguir explicar o empate cedido. </p><p>— Ganhando o jogo de 2 a 0, acho que a gente ficou um pouco recuado, isso proporcionou que eles viessem para cima da gente, mas agora é ter tranquilidade, trabalho está sendo bem realizado, fomos infelizes mas temos que dar sequencia ao trabalho agora – avaliou.</p><p>Com apenas 22 minutos de jogo, um dos homens do meio campo, Jocinei, sentiu uma fisgada na coaxa direita e foi substituído. Ricardinho entrou no lugar dele, fez boa partida, mas a preocupação é com uma possível lesão do jogador. Ele realiza exame de imagem nesta quarta-feira, para saber a gravidade e por quantos dias deve ficar em tratamento.</p><p>— A gente estava falando até no banco de reservas ali, da forma de foi, da maneira que jogamos, estava marcando muito bem e no finalzinho do jogo tomar os gols que a gente tomou não pode, vamos trabalhar essa semana ai que sexta-feira tem mais —projetou.</p><p>Em casa, o Criciúma recebe o Guarani à s 19h15min de sexta-feira. Vice-líder, o time paulista está com 15 pontos na competição, e vem de três vitórias seguidas. Com o empate da noite desta terça-feira, o Criciúma continua em 18º lugar, com cinco pontos.</p><p><b>Leia mais:<br></b><b> Criciúma larga em vantagem, mas Figueirense empata no finzinho <br></b><b>Acesse a tabela da Série B </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense