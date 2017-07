Neste sábado (08 de julho) o Templo apresenta a festa que une duas marcas ícones na cena mundial, Warung e Watergate, em comemoração aos 15 anos de estrada.

Itajaí, – Lide Multimídia – O circuito de festas Warung Beach Club x Watergate – 15 Years of Clubbing – começou com uma sensacional passagem pela Europa, levando a marca, a vibe e a música de dois ícones da cena eletrônica mundial para Barcelona e Berlim. As festas fizeram parte da tour europeia e deram início às celebrações dos 15 anos do Warung, juntamente com o irmão de peso, o alemão Watergate. Neste sábado (08), será a vez da festa desembarcar no Templo, na Praia Brava de Itajaí/SC.

A noite será comandada por alguns velhos conhecidos que representarão o Watergate: Marco Resmann, Matthias Meyer, La Fleur e Oliver Huntemann (Special Guest). O savage Renato Ratier é destaque do lado brasileiro, juntamente com os DJs Diogo Accioly e Gromma.

Os ingressos já estão sendo vendidos em pontos de venda no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, no site oficial do Warung Beach Club e nos canais Blue Ticket e Alô Ingressos.

SERVIÇO:

Warung x Watergate 15 Years

Data: 08 de julho (sábado)

Onde: Avenida José Medeiros Vieira, 350, Praia Brava, Itajaí – SC.

Telefone: (47) 3348-7643

Mais informações, através do site oficial do Warung Beach Club: http://warungclub.com

Warung Beach Club

O clube traz muito mais que música eletrônica, faz a combinação perfeita e harmônica entre música, integração com a natureza e a sinergia do público com DJs e produtores internacionais que são trazidos pelo clube periodicamente. Uma noite no Warung nunca é igual à outra. Por isso, todas são especiais. Além do nome, a decoração temática e o projeto possuem um forte elo com o visual das ilhas da Indonésia.

Inaugurado em 2002, o Warung Beach Club surgiu como uma nova e imponente opção de entretenimento e lazer de qualidade para Santa Catarina e para todo o sul do Brasil. Logo virou referência também no cenário internacional. O clube foi construído de frente para o mar, na paradisíaca Praia Brava de Itajaí, uma das regiões mais descoladas do litoral catarinense. A partir da varanda principal do mezanino, tem-se uma vista privilegiada de toda a Praia Brava e o vizinho Balneário Camboriú. Todos os anos, milhares de turistas e veranistas de todo o país e vindos de todos os cantos do mundo, encontram na Praia Brava um paraíso preservado, com praia e mar limpos, sendo toda a região fortemente voltada para o turismo.