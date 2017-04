Warung Day Festival chega a sua quarta edição neste sábado

No próximo dia 8 de abril (sábado), a Pedreira Paulo Leminski vai se transformar em um templo de música eletrônica. O Warung Day Festival chega à quarta edição, concentrando a energia do público em um cenário de tirar o fôlego. Esta, aliás, é a essência da marca Warung: unir música e natureza. A fórmula tem dado tão certo que este ano o Warung Day Festival vem recebendo vários prêmios.

O resultado é do trabalho de uma grande equipe que respira o universo eletrônico e conhece a fundo o seu público. Gustavo Conti, um dos fundadores do Warung Day Festival, explica: “O Warung é um clube catarinense e temos muito orgulho disso. Por outro lado, nós somos daqui, temos o DNA curitibano. Quisemos fazer uma homenagem ao nosso público e também à nossa cidade, trazendo pra cá a fórmula que tem feito dos nossos eventos um grande sucesso. E a Pedreira Paulo Leminski tem tudo que a gente precisa para unir boa música eletrônica, natureza, dança e gente bonita”.

O Warung Day Festival começa à tarde e estende-se por 12 horas, repleto de atrações selecionadas com extremo cuidado pela equipe organizadora. “Não queremos ser só um festival em que as pessoas vão, assistem a um artista favorito tocar e voltam pra casa. O WDF é uma experiência completa. Por isso investimos em infraestrutura, no atendimento e em um line up bem consistente”, conta Carlos “Jejê” Civitate Junior, sócio do WDF, com grande experiência na organização de eventos da cena eletrônica no Brasil.

Festa já faz parte do calendário de eventos da capital paranaense

Um festival de música eletrônica em um dos cartões postais mais impressionantes de Curitiba. Não à toa, o Warung Day Festival consolidou-se como o mais importante encontro entre os amantes da música eletrônica e hoje faz parte do calendário de eventos da cidade. A marca é conhecida no mundo inteiro, fruto de um trabalho que envolve tours nacionais, internacionais e investimentos em parcerias com outros países. “Este é um ano muito especial pra nós. A marca Warung completa 15 anos. Só no festival, crescemos de 15% a 20% por ano. E queremos continuar assim”, destaca Gustavo Conti.

Além dos curitibanos, a organização espera receber um bom público vindo de países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Peru, Paraguai e Chile. Por conta disso, o Warung Day Festival deve movimentar a economia da capital paranaense, como explica Luis Gustavo Zagonel, empresário curitibano, também fundador do festival: “Curitiba é um grande centro urbano onde eventos deste porte são raros. Trazendo gente de outros estados e países para cá, só temos a somar para vários setores da economia da cidade: restaurantes, hotéis, salões de beleza, transporte. Esse ano teremos um número ainda maior de estrangeiros vindo à nossa cidade. Curitiba inteira abraçou o projeto, todos os setores tendem a ganhar com isso”.

Pedreira Paulo Leminski: um belo cenário adaptado para o evento

A dedicação da equipe organizadora é determinante para o sucesso do evento. Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil e sócio do WDF, é quem assina a produção e dá mais detalhes sobre a infraestrutura que está sendo preparada para este ano. “A Pedreira passou por uma grande transformação desde a última edição do festival, com novas estruturas fixas. Muitas delas foram aproveitadas no nosso planejamento, como a infra de banheiros em contêineres. Mas também tivemos um grande desafio: redesenhar o Warung Day Festival para encaixar no novo espaço da Pedreira, que é feito para receber outros tipos de evento”.

Cornelsen explica que desde a primeira edição, todo o planejamento é feito para integrar as estruturas existentes da Pedreira à proposta do festival: “exemplos: o palco fixo da Pedreira, que é o maior da América Latina, recebe o nosso segundo palco, o Pedreira Stage. É uma área de 1.300 m², para cerca de três mil pessoas. Já o palco principal do WDF, o Warung Stage, é uma tenda de 2.400 m² instalada no chão da Pedreira e tem capacidade para sete mil pessoas. Por fim, o terceiro palco, o Garden Stage, foi ampliado, mas sem perder o estilo mais intimista. Fica ao lado do lago, um cenário natural maravilhoso”, conta Patrik.

A produção do Warung Day Festival traz outras novidades para esta edição. Cornelsen conta que as estruturas de bares e áreas vips foram pensadas para oferecer um atendimento ainda melhor: “Teremos bares na pista principal e camarotes integrados às pistas. O próprio camarote existente na Pedreira possibilitou que fizéssemos isso. O público vip vai circular entre a pista principal e o Palco Pedreira sem precisar descer escadas: as duas pistas ficam no mesmo nível. Entre outras comodidades, banheiros de fácil acesso e atendimento mais exclusivo”, detalha o produtor.

Produzir um evento em um ambiente tão grande também tem seus desafios. A infraestrutura de som foi desenhada cuidadosamente para que o público tenha uma experiência sonora perfeita. “Usamos equipamentos de alta tecnologia que fazem a sonorização dos maiores eventos de música eletrônica do mundo. O som de uma pista não interfere na outra”, explica o produtor do Warung Day Festival.

Para completar, o trabalho de cenografia vai encantar o público que for à Pedreira no dia 8 de abril. “Naturalmente, a Pedreira já traz parte da atmosfera Warung e nos ajuda a criar o evento. Toda a cenografia acontece de forma a relembrar a experiência da nossa marca, será bem diferente de tudo o que já fizemos. Colocamos elementos mais modernos, temos algumas intervenções feitas por um artista plástico. É um visual tão diferente que fica até difícil explicar em palavras, tem que ver de perto”, reforça Patrik.

Warung Day Festival é uma experiência completa em torno da música eletrônica

Cumprido o desafio de adaptar o local para a festa, Luis Gustavo Zagonel acredita que é hora de acabar com o estigma dos grandes festivais: lugares cheios, com muitas filas e infraestrutura básica. O Warung Day Festival foi concebido para que o público aproveite a o evento, que começa às 13h, até o fim. “Teremos lounges para descanso, uma avenida de food trucks, salão de beleza para as mulheres, espaço de massagem. Nossa ideia é que seja uma experiência para aproveitar a energia do dia e estender-se pela noite”, destaca Zagonel.

A equipe começou a pensar no conceito do evento há mais de 10 anos e comemora a chegada da quarta edição: “hoje as pessoas vão ao festival pelo que a marca Warung representa, não apenas pelos artistas. Por isso a gente se coloca no lugar do nosso público, entende as necessidades destas pessoas. Sabemos o que funciona em grande evento, o que é inovador e oferecemos conforto e excelência em tudo que envolve o WDF: segurança, alimentação, serviços, atendimento e, claro, música boa”, reforça Zagonel.

Estrela do evento, o line up é desenhado com a ajuda do público

Música eletrônica da melhor qualidade: esta é a definição do line up da marca Warung. “Nós trazemos os melhores DJs do mundo para tocar em lugares especiais, inusitados. Trabalhamos com a cena e pela cena eletrônica desde sempre. Damos uma atenção especial àquilo que o nosso público pede. Principalmente porque nosso público é fiel, é o nosso maior patrimônio. Valorizamos muito isso”, explica Gustavo Conti.

Para esse ano, a organização recebeu muitos pedidos por DJs que são referência no cenário mundial. Os alemães Chris Liebing e Roman Flügel já estão escalados para o Warung Day Festival, ao lado de outros nomes consolidados, como o argentino Hernan Cattaneo, parceiro da marca há alguns anos, e o curitibano Leozinho.

“Nós trabalhamos com isso, vivemos isso, respiramos isso. Estamos sempre em busca de inovar, oferecer o que o nosso público gosta, fazer o melhor evento. O festival tem um charme extra: como acontece à tarde, atrai tanto o público mais jovem quanto aqueles que já são fiéis à nossa marca. Nosso trabalho é contínuo, principalmente na pesquisa de atrações que têm mais afinidade com o público curitibano. Mais do que inovar e encontrar afinidades, queremos mudar o conceito de festival: o Warung Day Festival é para ser degustado. Não somos apenas uma festa, nosso objetivo é levar uma experiência completa para quem aprecia música eletrônica”, finaliza Conti.

SERVIÇO

Warung Day Festival 2017

Data: 08/04/2017

Horário: Abertura dos portões: 12h. Início 13h

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 / Curitiba / PR

Classificação Mínima: 18 anos

Informações: www.warungdayfestival.com

Programação das pistas:

WARUNG STAGE

13h – Mandi

15h – Eli Iwasa

17h – Roman Flügel

19h – Victor Ruiz

21h – Stephan Bodzin (live)

22h30 – Hernan Cattaneo

PEDREIRA STAGE

13h – Aninha

15h – Albuquerque & Boghosian

17h – Anna

19h – Renato Ratier

21h – Nicole Modauber

23h – Chris Liebing



GARDEN STAGE

13h – Edu Schwartz

15h – Gui Thome

17h – Conti & Leozinho

19h – Volkoder & Leo Janeiro

21h – Gabe

23h – Dashdot