Warung Day Festival transforma Pedreira em templo de música eletrônica

Em sua quarta edição, o Warung Day Festival 2017, realizado no próximo sábado (8), vai transformar a Pedreira Paulo Leminski numa grande casa noturna ao ar livre.

Um dos principais eventos do gênero no país e eleito o “Melhor Festival de Música Eletrônica do Brasil”, em 2016, o WDF deste ano traz a Curitiba alguns dos djs mais importantes do mundo e aposta em mais infraestrutura e internacionalização da marca.

Serão 12 horas de música e entretenimento, a partir das 13h, nas pistas Warung Stage, Pedreira Stage e Garden Stage que ocupam toda a área da Pedreira.

E o melhor, assinantes da Gazeta do Povo têm desconto de 50% na compra de até dois ingressos.

Em 2017, o festival comemora os 15 anos do Warung, o clube eletrônico mais famoso do Brasil, que fica em Santa Catarina mas foi criado por empresários curitibanos pioneiros deste gênero no pais.

Segundo Gustavo Conti – um dos sócios da Warung e produtor do WDF – a infraestrutura da Pedreira foi planejada para que o público tenha uma experiência sonora perfeita. Para ele,o local permite a “união da música e da natureza, ambas essências da marca Warung”.

Segundo Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil (empresa que administra a Pedreira) e sócio da produção do festival, neste ano as pistas têm novidades no layout, devido a algumas melhorias de estruturas fixas que foram construídas na Pedreira.

Vai no Warung day festival? Confira o mapa dos espaços e das atrações:

O empresário explica que o festival vai contar com todos os serviços essenciais para garantir o conforto do público como duas áreas de alimentação, lounges de descanso, guarda-volume, duas áreas com banheiros, ambulatórios, e esquema de segurança.

“Maradona” e alemães

Conti destaca que a curadoria na escolha dos Djs se preocupou em atender o amplo arco de fãs de musica eletrônica: dos primeiros fãs do final dos anos 1980 e começo dos 1990 até quem nasceu no século 21. “Nós trazemos os melhores DJs do mundo para tocar. Damos uma atenção especial àquilo que o nosso público pede”, explica.

Neste ano, os nomes de maior peso são os alemães Chris Liebing e Roman Flügel ambos com mais de 20 anos de carreira internacional, ao lado de outros nomes que são velhos conhecidos do publico do Warung como o argentino Hernán Cattáneo (o “Maradona da música eletrônica argentina”, segundo Conti) e o curitibano Leozinho, ambos parceiros da marca há anos.

Warung Day Festival 2017 1 / 4 Warung Day Festival chega à quarta edição em 2017. Gustavo Remor

Dentro da estratégia de internacionalizar a marca, a organização espera receber um bom público vindo de países da América do Sul, como Argentina, Uruguai, Peru, Paraguai e Chile; países em que já ocorrem tours anuais do clube Warung.

Warung Day Festival 2017

Data: 08/04/2017

Horário: Abertura dos portões: 12h. Início 13h

Local: Pedreira Paulo Leminski (R. João Gava, 970, Abranches). Classificação Mínima: 18 anos

Programação das pistas:

WARUNG STAGE

13h – Mandi

15h – Eli Iwasa

17h – Roman Flügel

19h – Victor Ruiz

21h – Stephan Bodzin (live)

22h30 – Hernán Cattáneo

PEDREIRA STAGE

13h – Aninha

15h – Albuquerque & Boghosian

17h – Anna

19h – Renato Ratier

21h – Nicole Modauber

23h – Chris Liebing

GARDEN STAGE

13h – Edu Schwartz

15h – Gui Thome

17h – Conti & Leozinho

19h – Volkoder & Leo Janeiro

21h – Gabe

23h – Dashdot

Ingressos :

Pista 4.º lote (Valores atualizados em 04 de abril)

Feminino: R$ 330,00 (meia R$ 165,00)

Masculino:R$ 440,00 (meia R$ 220,00)

Área Vip 2.º lote

Feminino: R$ 528,00 (meia R$ 264,00)

Masculino: R$ 660,00 (meia R$ 330,00)

Mais informações, vendas: www.warungdayfestival.com