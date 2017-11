Warung prepara festa histórica para comemorar 15 anos

Grandes nomes da cena abrem as comemorações do aniversário do Warung Beach Club na sexta (17).

No sábado, All Day I Dream e a grande estreia do alemão Chris Liebing no Templo.

Itajaí, 16/11/2017 – Começa nesta sexta-feira (17) e segue no sábado (18), a maior festa que o Warung Beach Club já realizou desde a sua inauguração em 2002, na paradisíaca Praia Brava de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. O “Templo”, inspirado na arquitetura e na mística da Indonésia, evoluiu e se tornou uma referência mundial no cenário eletrônico, recebendo os principais nomes nacionais e internacionais.

Na sexta-feira (17) as portas abrem às 21h com um line up que traz um pouco da história do Club em cada set. Assumem o Inside Eli Iwasa, Dashdot, Butch & Solomun. Já o Garden será aberto pelos savages Conti&Leozinho, e segue com Albuquerque, Lehar, Lee Foss & Anabel Englund, fechando com Adana Twins.

Já no sábado, a festa começa às 16 horas, na pista Garden, com o selo internacional e label party All Day I Dream, com Lee Burridge, Yokoo e Lost Desert até a meia noite. A partir das 21 horas, o Inside abre com Flow & Zeo, Mind Against, Stephan Bodzin (live) até a esperada estreia de Chris Liebing. Já no Garden, à 0h, assume as pick ups Phil Mill, seguido por Boghosian, Volkoder, Raxon, até a chegada de Renato Ratier, que encera a comemoração de 15 anos ao nascer do sol.

A mágica do Warung – como se a originalidade musical já não fosse referência suficiente de entretenimento – ainda contará com uma ambientação arrojada, numa mistura harmônica com a natureza.

Chris Liebing

SERVIÇO:

Warung Beach Club 15 anos

Data: 17 e 18 de novembro (sexta e sábado)

Onde: Avenida José Medeiros Vieira, 350, Praia Brava, Itajaí – SC.

Telefone: (47) 3348-7643

Mais informações, através do site oficial do Warung Beach Club: http://warungclub.com

Acompanhe as redes sociais do WBC:

Facebook: https://www.facebook.com/warung/

Instagram: https://www.instagram.com/warungbeachclub/?hl=pt-br