WEG adquire fábrica de transformadores nos EUA

<p>Uma das maiores multinacionais brasileiras, a <b> WEG </b>, de <b> Jaraguá do Sul </b>, deu mais um passo no exterior. Anunciou nesta quarta a aquisição de fábrica de transformadores em Washington, no Estado de Missouri,<b> Estados Unidos </b>, pertencente ao grupo belga CG Power Systems Belgium. O investimento é de US$ 37 milhões (cerca de R$ 123 milhões), a unidade tem 452 colaboradores e no ano fiscal 2016/2017 obteve receita líquida de US$ 128 milhões. Em comunicado ao mercado, o diretor de Relações com Investidores da companhia, Paulo Polezi, informou que para se concretizar, o negócio precisa ser aprovado por autoridades competentes, o que deve ocorrer até o dia 31 de julho. <br></p><p>A CG Power USA Inc. atua na fabricação, serviço de montagem, supervisão e comissionamento de transformadores de distribuição e de força até 60 MVA – 161 kV. Tem três unidades numa área de 26.300 metros quadrados. Conforme a WEG, essa aquisição não dará direito de recesso aos acionistas, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas no artigo 256 da Lei 6.404/76, alterada pela Lei nº 10.303/01. O valor pago na referida aquisição não representa investimento relevante para a adquirente nem tampouco o preço médio de cada ação configura qualquer das hipóteses descritas no inciso II do mencionado artigo.<br></p>

Fonte: Diário Catarinense