Wellington Paulista destaca bom momento da Chapecoense e diz que sábado é jogo de "vida ou morte"

<p>Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 diante do Metropolitano o atacante Wellington Paulista, da <b> Chapecoense </b>destacou em entrevista coletiva que o mais importante foi abrir vantagem na briga pelo returno do <b> Estadual </b>. </p> Wellington Paulista está feliz com os dois gols marcados diante do Metropolitano, somando seis no Catarinense Foto: Sirli Freitas / Chapecoense <p>Nos sábado, contra o Joinville, na Arena Condá, uma vitória garante o Verdão na final do Catarinense, contra o Avaí.</p><p>- Vai ser jogo de vida o morte, a gente não pensa em outra coisa a não ser ganhar o jogo – declarou.</p><p>A vontade de conquistar a taça é tanta que, por ele, nem teria folga no meio da semana. Ele falou que jogador gosta de estar em campo mas reconhece que, para o técnico Vagner Mancini, a semana sem jogos no meio acaba dando oportunidade para aprimorar a parte técnica e tática.</p><p>Sobre a sequência de sete vitórias, sendo seis no Catarinense, o atacante afirmou que o clima é bom e os jogadores em pouco tempo formaram uma equipe.</p><p>- Eu tinha jogado com o Grolli e o Reinaldo na Ponte Preta mas parece que a gente joga junto faz dois ou três anos – afirmou o atacante.</p><p>Ele até falou das brincadeiras na comemoração, como a de dar "petelecos" na orelha. E disse que o seu companheiro na lateral da Ponte Preta escapar da "punição"</p><p>- O Reinaldo é malando, ele foge e vai para o lado de lá, mas no próximo gol eu vou correr atrás dele – afirmou.</p><p>Wellington Paulista também falou de sua disputa com Túlio de Melo, já que ambos vem revezando no ataque durante as partidas. Ele afirmou que tem uma boa "sombra" pois considera que ambos são jogadores experientes e de qualidade. Se ambos estiverem bem, quem ganha é a Chapecoense. A dupla já tem dez gols no Catarinense.</p><p>A Chapecoense também divulgou o valor dos ingressos para o jogo de sábado. Será R$ 25 (Ala Sul), R$ 50 (Geral), R$ 70 (Social) e R$ 120 (Cadeiras). Venda antecipada no Posto de Marco, Maidana Esportes, Palácio dos Esportes, Dávi Esportes, Paraíso dos Campeões e na bilheteria da Arena Condá.</p>

Fonte: Diário Catarinense