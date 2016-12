WhatsApp tem golpe que usa emoticons de Natal como isca

No Brasil, o WhatsApp voltou a ser alvo de um novo golpe. Desta vez, circula pelo aplicativo uma mensagem que promete "novos emoticons animados" com motivos natalinos.

A oferta falsa, no entanto, leva o usuário a assinar serviços de telefonia celular ou baixar outros aplicativos.

Fabio Assolini, pesquisador de segurança, em entrevista ao TechTudo, ressaltou que o golpe é o mesmo que já acontece em outras épocas do ano: os responsáveis pelo ataque criam mensagens com recursos ainda inexistentes no WhatsApp e disseminam uma página que parece verdadeira, mas que não realiza a instalação das ferramentas prometidas.

Ele ainda explica que, se o usuário fizer todo o caminho, será direcionado para páginas comerciais que fazem a instalação de softwares, inclusive alguns legítimos, mas que pagam pela exposição por meio do programa de afiliados.

Donos de celulares com sistema Android, têm um motivo extra para se preocupar: o redirecionamento pode levar, em alguns casos, para páginas de serviços premium. Ao informar seu número, eles são cadastrados e passam a ter um valor semanal descontado do plano, sele ele pré-pago ou pós-pago.

Fonte: diariodonordeste