WP9 pede atenção para Chape após quarta derrota em cinco jogos

<p>Depois de liderar o Campeonato Brasileiro por duas rodadas, a <b> Chapecoense </b>sofre momento ruim. Dos últimos cinco jogos, venceu apenas um. A última derrota foi nesta quinta-feira, e de goleada: 5 a 1 para o Flamengo, na Ilha do Urubu. O resultado ligou o alerta e o atacante Wellington Paulista fez questão de mostrar. O jogador, inclusive, lembrou do Internacional no ano passado, que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro e terminou rebaixado.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Não tem o que explicar, mas trabalhar para reverter. A gordura que conseguimos no começo nos favorece. Mas temos exemplo do ano passado em que um time liderou e caiu. Temos que acertar muita coisa para poder melhorar no campeonato — destacou o jogador, à Rádio Super Condá, na saída de campo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O Flamengo terminou o primeiro tempo com dois gols de vantagem. A Chapecoense conseguiu descontar no início da etapa complementar e foi para cima em busca do empate. Porém, os donos da casa aproveitaram os espaços e emplacaram o resultado largo.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Procuramos o empate e isso deixa espaço. No contra-ataque eles fizeram o terceiro e levamos outros por estarmos mais expostos. É uma derrota doída e tem de servir de aprendizado — completou o zagueiro Grolli.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O próximo compromisso da Chapecoense será à s 19h de domingo, na Arena Condá. O duelo da 10ª rodada será contra o Atlético-MG.</p><p><b> Leia todas as notícias sobre a Chapecoense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense