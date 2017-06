Zagueiro Alemão deixa anulação de penalidade do Avaí de lado: "Só nos resta trabalhar"

<p>Nem tanto pelo desenvolvimento da jogada, mas pela forma que ocorreu. O zagueiro Alemão não escondeu a<b> indignação com a penalidade em que a arbitragem assinalou a favor </b> do <b> Avaí </b>e voltou atrás três minutos depois, no jogo contra o Flamengo. A partida terminou na igualdade em 1 a 1 e <b> o lance causou incômodo ao Leão </b>. A equipe poderia estar fora da zona de rebaixamento. Porém, ainda que não tenha fugido do tema na entrevista coletiva na tarde desta segunda, durante a reapresentação dos atletas, preferiu olhar para frente.</p><p>— Se fosse ao contrário, dificilmente (o árbitro) voltaria. Acho que seria complicado voltar se fosse para o Flamengo. Não há o que lamentar, há outro jogo na quarta-feira. Será um jogo difícil, um confronto direto par sair do Z-4. É difícil dormir, você fica vendo o lance. Chama a atenção que árbitro fala com o árbitro de linha e com o bandeira e um jogou para outro, ninguém assumiu a responsabilidade. Por isso se cogita ter vindo de fora. Vi vídeos com narração. Só nos resta trabalhar. Nestes momentos o grupo se fortalece. Acho que fizemos uma boa partida e se tivéssemos os três pontos seria natural pelo que jogamos. Impomo-nos em casa e buscamos o resultado. Mas vamos deixar para trás o que passou. Cabe a outras pessoas do clube tratar. É mudar a fita e olhar para frente — desabafou o jogador.</p><p>Na frente está o Atlético-GO. O Leão vai enfrentar o time goiano à s 19h15 de quarta-feira, no estádio Olímpico Pedro Ludovico. Ante ao desempenho dos últimos jogos e a necessidade, Alemão está convicto que o Avaí pode, enfim, somar os primeiros pontos em duelos fora de casa. </p><p>— É um jogo que decide muito, um duelo na parte de baixa e confronto direto em nosso campeonato. Vamos focar nesta partida. Eles têm jogadores de qualidade, como tem aqui e vamos confiar no nosso trabalho. Vamos buscar os primeiros pontos fora de casa. Fizemos três bons jogos. É desse nível para mais na Série A. todo o grupo está ciente disso, e vamos continuar trabalhando firme e forte para que as coisas aconteçam a nosso favor — disse.<br></p><p><b> Confira as últimas do Avaí <br>Acesse a tabela da Série A <br> Anulação de pênalti do Avaí gera suspeita de interferência externa <br> Chefe da arbitragem rechaça interferência externa em jogo do Avaí </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense