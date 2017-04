ZÉ RAMALHO NO MARIA’S CAMBORIÚ

Data: sexta, 28 de abril

Horário: 22 horas

Local: Maria’s Camboriú

ZÉ RAMALHO SE APRESENTA NO MARIA’S CAMBORIÚ

O cantor e compositor Zé Ramalho toca seus maiores sucessos na sexta-feira, dia 28 de abril, no Maria’s Camboriú. Um show muito aguardado na região e que promete fazer história na cidade. Zé Ramalho celebra seus 40 anos de carreira, evidenciada pelas suas composições que propõe uma mistura única de elementos da cultura nordestina, Jovem Guarda, Beatles, Stones, Pink Floyd, Raul Seixas e, principalmente, Bob Dylan.

SETORES:

>>>>> MESAS

Setor de Mesas em espaço elevado, com visão frontal do palco! Curta o show no conforto do melhor setor, ao lado de seus amigos. 6 cadeiras. Reservas Whats: 47 9 9976.4562.

>>>>> ÁREA VIP

Excelente localização, ganha copo personalizado.

Reservas Whats: 47 9 9976.4562 – mesas bistrô.

>>>>> PISTA DUPLO

** Promoção: na compra de 1 ingresso pista, você ganha um descontão para adquirir +1!

Disponível no site e em todos pontos de venda!

>>>>> PISTA INDIVIDUAL

Ingresso com melhor custo-benefício.

>>>>> CAMAROTE BOX

Visão frontal do palco, é o espaço ideal para você curtir o show na companhia de seus amigos. Atendimento privilegiado na entrada do evento. Serviço de garçons exclusivo do setor. Capacidade: 10 pulseiras. Informações e reservas: 47 99976.4562

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SITE E PONTOS DE VENDA:

WWW.INGRESSONACIONAL.COM.BR

APIUNA

FBR Textil

BALNÉARIO CAMBORIÚ

Marambaia Veículos

Multisom Balneário Shopping

Lança Perfume

Posto Brava BC

Balaroti BC

BLUMENAU

Multisom da XV

Loja Mr. Brands

BOMBINHAS

Mbareté Beer House

BRUSQUE

Life Surf Wear

CAMBORIÚ

Posto Apolo

Batata Dog

CURITIBA

Multisom Barigui

Multisom Centro

Multisom Palladium

Multisom Shop. Curitiba

Multisom Shop Total

FLORIANÓPOLIS

Óticas Diniz Centro

Multisom Shopping Beira Mar

GASPAR

Julio Scharamm

INDAIAL

Les Nizi

Café Revista

ITAJAÍ

Farmais Centro

Farma Luciano São Vicente

Multisom Itajai Shopping

Santa Costa

JOINVILLE

Jhope All Life Surf Wear

NAVEGANTES

Elegancy Modas

POMERODE

Farmalan

RIO DO SUL

Ótica Riosulens

SÃO JOSÉ

Ótica Diniz Prime

TIMBÓ

Get It

Classificação: 18 anos

Informações: (47) 3056.7273

Realização: GDO e Maria’s.