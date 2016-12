Zunzunzum: 'Mulherada manda'

Karol Conka é a convidada do último episódio inédito do "Programa com Bial", no GNT

Atrevida, como ela mesma se autointitula, a cantora comenta sobre o início de sua carreira, sobre o trauma de perder o pai ainda jovem e sobre planos futuros.

A personalidade empoderada e suas experiências de vida guiam a entrevista. O programa vai ao ar no dia 25 de dezembro, às 20h, no GNT.

A base familiar abre a conversa entre o jornalista e a rapper. Após perder o pai aos quatorze anos, Karol fala sobre o peso e a importância que a família teve em sua carreira. Após sofrer também com insultos racistas e ser excluída socialmente da escola que frequentava, ela explica como sua mãe a ajudou a lidar com tudo, a não se deixar abater e nem a desistir dos estudos.

Maternidade

Mãe aos 19 anos, a curitibana também comenta sobre a gravidez do seu filho Jorge, sobre os planos de carreira nesse tempo, a depressão pós-parto e a romantização da maternidade.

"Eu queria morrer quando soube que estava grávida, como qualquer menina adolescente que tem um grande sonho. Achei melhor ter meu filho, e com o passar do tempo ficar também com o pai dele. Fui julgada, mas preferi ser assim, preferi tomar as rédeas", revelou durante a entrevista a Bial.

Feminismo

Sobre seu hit nacional "Tombei", Karol comenta que queria fazer uma espécie de manifesto, de acordo com o que o mercado fonográfico brasileiro precisava.

"Queria falar do movimento feminista, do movimento gay. Queria que fosse a nível nacional, que as pessoas se interessassem pela música de verdade. Era hora de falar ‘mamacita fala vagabundo senta’. Ou seja: mulherada está aqui e a gente manda", afirma.

Durante a entrevista, a rapper comenta ainda como foi sua inserção no mundo da internet e da TV.

"Com tempo vi que não tinha nada parecido com o meu universo na televisão, então realmente quis fazer essa diferença. Eu tenho o princípio de levar informação e fazer a mulher negra se enxergar. É a primeira vez que uma rapper mulher nacional chega no patamar que eu cheguei", reforça.

Fonte: diariodonordeste