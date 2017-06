Zurich Airports já está recebendo currículos para vagas de trabalho em Florianópolis

<p>A <b> empresa suíça Zurich Airports </b> abriu escritório e já está recebendo currículos para selecionar funcionários de diferentes áreas para <b> trabalhar </b>no <b> Aeroporto Hercílio Luz, </b> em <b> Florianópolis </b>. As contratações devem ocorrer até dezembro deste ano. A previsão é que em 1º de janeiro, 165 pessoas estejam trabalhando.<br></p><p>Os interessados em trabalhar no terminal devem enviar o currículo e a carta de apresentação para o e-mail flnairport@kspecialists.com.br. No corpo da mensagem, a pessoa precisa indicar sua área de interesse. A Zurich está procurando funcionários para atuar nos seguintes setores: operações, finanças, administração (RH, Jurídico, Comunicação Corporativa, etc), comercial (negócios variados como varejo, serviços, etc) e infraestrutura (construção, engenharia, imóveis, etc).<br></p><p>A empresa vai definir especificamente as vagas nos próximos meses, conforme a demanda e o aproveitamento de funcionários que atuam em outras unidades. Além disso, nos próximos dias a Zurich iniciará o contato com os funcionários da Infraero que já trabalham no Hercílio Luz para saber do interesse deles em continuar no local. O CEO da empresa em Florianópolis, Tobias Markert diz que a intenção é aproveitar o conhecimento dos atuais trabalhadores.</p><p>— Teremos em torno de apenas cinco pessoas da Suíça trabalhando aqui. Com isso, vamos depender bastante do pessoal da Infraero. Queremos contar com eles, pois eles tem o know-how. Todos os funcionários que já trabalham pela Infraero aqui no aeroporto terão a possibilidade de participar pela nossa consultoria de RH.</p><p><b>Leia mais notícias sobre o mercado de trabalho </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense